Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 14:02

В «Одноклассниках» появился раздел с авторским контентом

Логотип социальной сети «Одноклассники» Логотип социальной сети «Одноклассники» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Социальная сеть «Одноклассники» запустила раздел с контентом от проверенных авторов платформы. Его разделили на четыре тематические рубрики: «Здоровье», «Политика», «Сделай сам» и «Еда». Всего в новом разделе можно найти материалы от свыше 300 экспертов из разных областей.

Новый раздел с экспертным контентом от авторов ОК позволит нашим пользователям находить и изучать множество качественных материалов по самым востребованным тематикам. В то же время запуск даст возможность авторам платформы стать еще заметнее, — отметил директор по продукту ОК Александр Москвичев.

В разделе «Здоровье» собраны полезные мини-приложения для ведения здорового образа жизни. Рубрика «Еда» предлагает множество рецептов на любой вкус и раскрывает секреты их приготовления. В «Политике» публикуются самые свежие и важные новости, а любителям рукоделия и творчества будет интересна рубрика «Сделай сам».

Ранее «Одноклассники» совместно с порталом «Культура.РФ» запустили проект «Как в сказке». В ходе него пользователям представили 15 сказок разных народов России. Проект приурочили ко Дню коренных народов.

соцсети
эксперты
контент
пользователи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.