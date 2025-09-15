В «Одноклассниках» появился раздел с авторским контентом

Социальная сеть «Одноклассники» запустила раздел с контентом от проверенных авторов платформы. Его разделили на четыре тематические рубрики: «Здоровье», «Политика», «Сделай сам» и «Еда». Всего в новом разделе можно найти материалы от свыше 300 экспертов из разных областей.

Новый раздел с экспертным контентом от авторов ОК позволит нашим пользователям находить и изучать множество качественных материалов по самым востребованным тематикам. В то же время запуск даст возможность авторам платформы стать еще заметнее, — отметил директор по продукту ОК Александр Москвичев.

В разделе «Здоровье» собраны полезные мини-приложения для ведения здорового образа жизни. Рубрика «Еда» предлагает множество рецептов на любой вкус и раскрывает секреты их приготовления. В «Политике» публикуются самые свежие и важные новости, а любителям рукоделия и творчества будет интересна рубрика «Сделай сам».

Ранее «Одноклассники» совместно с порталом «Культура.РФ» запустили проект «Как в сказке». В ходе него пользователям представили 15 сказок разных народов России. Проект приурочили ко Дню коренных народов.