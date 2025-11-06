В Роскачестве рассказали об эффективности офисных ритуалов

Планерки способствуют сплочению коллектива и помогают обмениваться опытом, заявила NEWS.ru эксперт Роскачества и старший консультант Beyond Taylor Юлия Горина. По ее словам, в современном обществе существует необходимость избегать информационного вакуума.

Планерки и регулярные ежедневные ритуалы могут стать инструментом, дающим конкурентное преимущество. Это полезно с точки зрения обмена опытом и оперативного решения возникающих проблем. Если рассматривать принципы, связанные с людьми, то все, что касается традиций и ритуалов, в том числе офисных, работает на сплочение. Людям нужно постоянно чувствовать себя частью процесса, быть в постоянном контакте, учиться коммуницировать и получать энергию от регулярного обмена информацией, — поделилась Горина.

Она подчеркнула, что летучки оказывают значительное влияние на скорость изменений, интенсивность коммуникации и ее качество — как с клиентами, так и внутри коллектива. Однако, по ее словам, они должны быть максимально эффективными и не требовать значительных временных и ресурсных затрат.

Мы живем в то время, когда ощущение времени совершенно другое. Если раньше для нас было нормой стоять в очереди по часу, то сейчас, если доставка занимает не 15 минут, а 25, отношение к этому уже совсем другое. Соответственно, услуги и изменения требуют оперативности. Когда ускоряются процессы на внешнем контуре, должны автоматически ускоряться и процессы управления командой, — заключила Горина.

