Названы главные преимущества дома перед квартирой

Частный дом является более выгодным вариантом для проживания по сравнению с квартирой благодаря возможности его расширения, заявил NEWS.ru предприниматель и эксперт в сфере индивидуального жилищного строительства, основатель компании RUDOM Константин Пулькин. Кроме того, по его словам, отличительной особенностью являются более низкие эксплуатационные расходы.

Одним из ключевых преимуществ частного дома перед квартирой является отсутствие платы за обслуживание подъездов, холлов и ЖКХ общей доли. Кроме того, существует возможность расширения — пристройки, мансарды и дополнительные модули. В квартире расширяться сложно, стоит дорого или невозможно. Стоит добавить, что дом на участке в перспективе растет в цене быстрее, чем квартира, особенно когда поселок развивается, — пояснил Пулькин.

Он отметил, что психологическую ценность жизни на земле, без соседей сверху и снизу, сложно измерить деньгами, но это важная составляющая комфорта и стабильности. По словам эксперта, городская квартира предоставляет удобство, но ее стоимость за квадратный метр значительно выше. На этом фоне он подчеркнул, что дом под ключ, особенно в типовой комплектации, может быть в 5–10 раз дешевле квартиры в столице.

