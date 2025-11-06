Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 04:20

Названы главные преимущества дома перед квартирой

Бизнесмен Пулькин: дом выгоднее квартиры благодаря возможности расширения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Частный дом является более выгодным вариантом для проживания по сравнению с квартирой благодаря возможности его расширения, заявил NEWS.ru предприниматель и эксперт в сфере индивидуального жилищного строительства, основатель компании RUDOM Константин Пулькин. Кроме того, по его словам, отличительной особенностью являются более низкие эксплуатационные расходы.

Одним из ключевых преимуществ частного дома перед квартирой является отсутствие платы за обслуживание подъездов, холлов и ЖКХ общей доли. Кроме того, существует возможность расширения — пристройки, мансарды и дополнительные модули. В квартире расширяться сложно, стоит дорого или невозможно. Стоит добавить, что дом на участке в перспективе растет в цене быстрее, чем квартира, особенно когда поселок развивается, — пояснил Пулькин.

Он отметил, что психологическую ценность жизни на земле, без соседей сверху и снизу, сложно измерить деньгами, но это важная составляющая комфорта и стабильности. По словам эксперта, городская квартира предоставляет удобство, но ее стоимость за квадратный метр значительно выше. На этом фоне он подчеркнул, что дом под ключ, особенно в типовой комплектации, может быть в 5–10 раз дешевле квартиры в столице.

Ранее юрист Србуи Манджиева подчеркнула важность особой осторожности при покупке жилья у пожилых людей. По ее словам, закон позволяет признать сделку недействительной, если окажется, что продавец был недееспособен или не понимал последствий своих действий.

недвижимость
квартиры
дома
россияне
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака ВСУ на Волгоград ночью 6 ноября: взрывы, разрушения, погибшие
Трамп отказался ехать на саммит G20 в ЮАР
Более тысячи тонн российского зерна отправили в Армению новым маршрутом
Юрист ответил, как общепиту соблюдать новые правила выдачи кассовых чеков
Появились новые подробности о послании президента Федеральному собранию
Названы главные преимущества дома перед квартирой
Мирный житель погиб при атаке ВСУ на Волгоградскую область
Стало известно о массированной атаке ВСУ на Волгоградскую область
«Прошлогодние идеи»: военэксперт о бесполезности срочных контрактов в ВСУ
Детские сим-карты: зачем их могут ввести, все плюсы и минусы
Еще два российских аэропорта приостановили свою работу
Ночное небо Москвы озарила таинственная вспышка
Три российских аэропорта начали работать в особом режиме
Россиянам объяснили, являются ли сплетни на работе грехом
В Британии рассказали, как нормы НАТО калечат военных ВСУ
Россиянам объяснили, как выявить утечку газа в домашних условиях
Не только «Искандеры»: у РФ готов ответ НАТО на блокаду Калининграда
«Зенит» проиграл «Динамо» спустя 18 матчей без поражений дома
Трамп заявил, что Путин 10 лет пытался урегулировать кризис на Украине
Российские военные заявили о скором освобождении Купянска
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.