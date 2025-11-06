Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 ноября 2025 в 03:53

Еще два российских аэропорта приостановили свою работу

Росавиация: в аэропортах Краснодара и Самары приостановили обслуживание рейсов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорты Краснодара и Самары временно прекратили работу, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

Аэропорты Краснодар (Пашковский), Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов,написал Кореняко.

Ранее Кореняко передавал, что аэропорты Пензы, Самары (Курумоч) и Саратова (Гагарин) ввели временные ограничения в работе. Воздушные гавани из соображений безопасности не принимают и не выпускают самолеты, добавил он.

До этого летевший из Калининграда в Екатеринбург самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Кирове из-за ухудшения здоровья пассажира. На борту воздушного судна находился 121 пассажир и пять членов экипажа. Мужчину спасти не удалось.

Также стало известно, что в московских аэропортах Внуково и Жуковский были временно остановлены все операции, связанные с приемом и выпуском воздушных судов. Причиной также являлось обеспечение безопасности полетов.

Краснодар
ограничения
Самара
аэропорты
