Зеленского наказали за Польшу, самокатный апокалипсис в Москве: что дальше

Источники сообщили, что президента Украины Владимира Зеленского наказали за атаку беспилотников на Польшу, житель Москвы объявил войну арендным электросамокатам, стало известно, кто из артистов поддержал певицу Аллу Пугачеву после интервью журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Как наказали Зеленского за атаку на Польшу?

По мнению источников, украинские военные напрямую связаны с ситуацией, когда в ночь на 10 сентября беспилотники нарушили польское воздушное пространство. По их словам, есть две версии произошедшего. Экс-судья Административного воеводского суда в Варшаве Томаш Шмидт считает, что ВСУ специально заглушили сигнал и «направили» дроны в Польшу. Объясняя свою версию, он сослался на «знающих людей из Варшавы».

«По сути, ВСУ напали на Польшу!» — заявил Шмидт.

По его словам, соответствующий указ с разрешения Зеленского был отдан главой ГУР Украины Кириллом Будановым. Украинцы преследовали цель обострить отношения между Варшавой и Москвой и спровоцировать войну между Россией и НАТО, добавил Шмидт. При этом, по данным Telegram-канала INSIDER-T, атаку на Польшу совершили украинские копии ударных беспилотников «Герань».

«Киев запустил по территории Польши дроны, собранные из обломков российских беспилотников. Ночь для атаки была выбрана не случайно — именно в это время Россия наносила удары по военным объектам во Львове. Украина воспользовалась моментом, чтобы замаскировать собственный запуск под российскую операцию и тем самым усилить антироссийскую риторику в Варшаве», — отметил информатор.

По его словам, для маскировки копии дронов оснащаются корпусами и деталями, внешне идентичными «Герани-2», также используются фрагменты обломков БПЛА, собранных после атак на Украине, чтобы польские эксперты видели «российские элементы».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Однако в Минобороны РФ заявили, что удары наносились только по военным целям на Украине. Объекты для поражения на территории Польши не планировались, уточнили в ведомстве.

Военкоры считают, что министр обороны России Андрей Белоусов наказал Зеленского за атаку на Польшу. Так, в ночь на 14 сентября ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Черниговской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях, сообщил военный блогер Олег Царев.

По его данным, одним точным ударом были уничтожены пункты временной дислокации украинских военных в Харьковской и Сумской областях, в Киевской области взрывы прогремели на складе с авиационными боеприпасами и горюче-смазочными материалами у авиабазы ВСУ в Василькове, а в Фастовском районе взорвался эшелон с боеприпасами во время их перевозки по ж/д.

Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев добавил, что также за сутки 13–14 сентября российскими военными были нанесены удары по логистике, военным, промышленным объектам и коммуникациям в Днепре, Полтавской области и Кременчуге.

Кроме того, российская армия провела операцию «Труба-3», использовав систему подземных газовых коммуникаций для выхода в тыл противника в районе Купянска, сообщает Telegram-канал «Военная хроника». По сведениям военкоров, военнослужащие по газовым трубам прошли от Лимана Первого до Радьковки, по тоннелю они около четырех суток передвигались на тележках и электросамокатах, после чего им удалось зайти в городские кварталы.

При этом российские штурмовые подразделения уже достигли центра Купянска, а ВСУ практически покинули город, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

«Украинские вооруженные бандформирования почти оставили город. Остаются только на отдельных укрепленных позициях, которые хорошо защищены. С передовых рубежей они пытаются отходить, понимая, что оставаться в Купянске сейчас смерти подобно», — уточнил он.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Москве объявили войну электросамокатам

Неизвестный мужчина устроил погром арендных электросамокатов у входа на станцию метро «Бибирево» в Москве, сообщил Telegram-канал «112». Злоумышленник яростно раскидывал средства индивидуальной мобильности, образуя большую кучу из поврежденных устройств.

Личность нарушителя пока установить не удалось. В случае проведения сотрудниками правоохранительных органов соответствующих контрольных мероприятий москвичу грозит административная ответственность за умышленную порчу чужого имущества.

Тем временем в Кузбассе могут ввести штрафы за брошенные электросамокаты. Соответствующую инициативу предложили депутаты Новокузнецка. По их словам, причиной стали многочисленные жалобы жителей региона.

«Депутаты Новокузнецкого горсовета вышли с инициативой об установлении административной ответственности за несоблюдение правил эксплуатации СИМ в муниципальных образованиях Кузбасса», — говорится в сообщении.

По мнению петербургского депутата Михаила Ветрова, в России нужно запретить движение электросамокатов и приравненных к ним средств индивидуальной мобильности у школ и больниц. Свое предложение он направил на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения РФ Михаила Черникова.

«Прошу вас рассмотреть возможность полного ограничения движения самокатов и приравненных к ним средств индивидуальной мобильности вблизи школ, училищ, детских садов, поликлиник и иных детских учреждений», — говорится в тексте обращения.

Депутат Госдумы Сергей Миронов, в свою очередь, предложил ввести полный запрет на аренду электросамокатов. По его словам, на улицах российских городов отсутствует надлежащая инфраструктура, а регулирование сферы кикшеринга является неэффективным.

Все это, считает он, представляет прямую угрозу для жизни и здоровья пешеходов, особенно когда электросамокаты арендуют неопытные пользователи. По мнению парламентария, текущие ограничения скорости и правила движения не учитывают реальные риски, с которыми сталкиваются пешеходы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Реализация подхода позволит гармонизировать городское пространство с безусловным приоритетом безопасности пешеходов и участников дорожного движения, установив необходимый баланс без компромиссов, угрожающих жизни и здоровью», — заключил Миронов.

Стало известно, кто из артистов поддержал Пугачеву после интервью иноагенту

Некоторые российские знаменитости поддержали Пугачеву после интервью, в котором она рассказала о причинах отъезда из России и поделилась подробностями своей жизни. Так, заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова заступилась за Примадонну и предположила, что та стала заложником обстоятельств, когда после начала СВО уехала на лечение в Израиль и попала под критику.

«Боже мой, к сожалению, бывают такие вещи, что так сошлось (ситуация с поездкой для лечения в Израиль. — NEWS.ru). Конечно, ей обидно, потому что Алла — любящий Родину и профессию человек. Мне трудно поверить, что переезд — это ее добровольное решение. Вот так все бросить и уехать. Может, какие-то чиновничьи игры, а она попала в них», — отметила актриса.

Певица Лолита Милявская также поддержала Пугачеву. По ее мнению, в интервью артистка поделилась переживаниями и воспоминаниями и не пыталась «разорвать связи с Россией».

«Я хочу сказать всем критикующим: дай Бог нам всем в ее возрасте так выглядеть, иметь такую память и степень уважения к тем людям, которые были с самого начала. Никакого разрыва я не вижу. Она как была величайшим русским достоянием, так она и остается», — заявила Лолита.

Телеведущий Михаил Ширвиндт в соцсетях опубликовал видео с выражением поддержки Пугачевой, отметив ее вклад в музыкальную культуру Советского Союза и современной России. Он также предположил, что артистку вынудили покинуть родину.

«Ужасно, что человек выдающегося таланта, легенда советской и российской эстрады Алла Пугачева была вынуждена покинуть страну. Ее выдавили те, кто постоянно запрещает, наказывает и осуждает. Я думаю, что эти запретители не подозревают, что это вредит их карме. Так или иначе когда-нибудь им это аукнется», — подчеркнул он.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова после интервью Пугачевой заявила, что любит ее. По мнению мастера спорта, никто не имеет права осуждать исполнительницу.

Татьяна Тарасова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Люди совершенно обнаглели и не понимают истину своих поступков. Алла Борисовна — очень значимый человек для нашей страны. Ее значимость — в таланте. Я люблю Пугачеву и ее талант», — сообщила Тарасова.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отметил, что уважительно относится к Пугачевой и не считает ее предателем. Он выразил надежду, что Примадонна когда-нибудь вернется в Россию. Дизайнер Игорь Гуляев в свою очередь опубликовал пост в поддержку певицы в личном блоге.

«Аллуся, живи как можно дольше», — написал он.

