Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 18:26

В России призвали запретить у школ движение одного вида транспорта

Депутат Ветров призвал запретить у школ и больниц движение самокатов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России нужно запретить движение электросамокатов и приравненных к ним средств индивидуальной мобильности у школ и больниц, заявил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары Михаил Ветров. Свое предложение он направил на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения РФ Михаила Черникова, сообщает RT.

Прошу вас рассмотреть возможность полного ограничения движения самокатов и приравненных к ним средств индивидуальной мобильности вблизи школ, училищ, детских садов, поликлиник и иных детских учреждений, — говорится в тексте обращения.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести полный запрет на аренду электросамокатов. По его словам, на улицах российских городов отсутствует надлежащая инфраструктура, а регулирование сферы является неэффективным. Все это, считает он, представляет прямую угрозу для жизни и здоровья пешеходов, особенно когда электросамокаты арендуют неопытные пользователи.

школы
больницы
самокаты
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт назвал страны, которые помогают ВСУ атаковать Россию дронами
Зеленского призвали подумать о безопасности после одного события
В Вильнюсе прогремел взрыв
Шукшина раскрыла свое мнение о Лукашенко
Приснилось разбитое стекло? Срочное предупреждение для вас
«Ай-яй-яй»: Алаудинов ввязался в скандал с «отмываниями» военблогера на СВО
В России рассказали, как одна фраза Трампа о Польше расстроила Украину
Известная телеведущая разнесла ЕГЭ
Ушел из жизни посол в отставке Сергей Яковлев
Мишустин обозначил приоритеты бюджетной политики России
Израиль ударил по редакциям двух газет в Йемене
В Польше назвали число обнаруженных беспилотников
Отказ выйти на сцену, болезнь дочки, мнение об СВО: как живет актер Збруев
«Плюют в души»: продюсер назвал факты, доказывающие предательство Пугачевой
Лечо из болгарского перца за час — получается невероятно вкусно
Российский Aurus возглавил королевский кортеж иностранного лидера
КТК в досудебном порядке выплатил 179,2 млн рублей после разлива нефти
Мужчина подал в суд на работодателя из-за «унизившего» его офисного стола
Звезда с душком: певец D4vd теряет контракты из-за трупа в своей Tesla
Женщина приняла змеиные яйца за грибы и была укушена в руку
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Цветок для ленивых: посеял в ноябре — весной любуюсь на алые колокольчики
Общество

Цветок для ленивых: посеял в ноябре — весной любуюсь на алые колокольчики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.