В России призвали запретить у школ движение одного вида транспорта Депутат Ветров призвал запретить у школ и больниц движение самокатов

В России нужно запретить движение электросамокатов и приравненных к ним средств индивидуальной мобильности у школ и больниц, заявил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары Михаил Ветров. Свое предложение он направил на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения РФ Михаила Черникова, сообщает RT.

Прошу вас рассмотреть возможность полного ограничения движения самокатов и приравненных к ним средств индивидуальной мобильности вблизи школ, училищ, детских садов, поликлиник и иных детских учреждений, — говорится в тексте обращения.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести полный запрет на аренду электросамокатов. По его словам, на улицах российских городов отсутствует надлежащая инфраструктура, а регулирование сферы является неэффективным. Все это, считает он, представляет прямую угрозу для жизни и здоровья пешеходов, особенно когда электросамокаты арендуют неопытные пользователи.