Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 16:50

«Любовь заканчивается»: молодая жена Ширвиндта высказалась о расставании

Блогер Анастасия Ширвиндт заявила, что любовь заканчивается

Михаил Ширвиндт с женой Анастасией Михаил Ширвиндт с женой Анастасией Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Третья жена телеведущего Михаила Ширвиндта Анастасия заявила, что любовь имеет свойство заканчиваться. Так в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она прокомментировала развод с продюсером, который старше ее на 32 года. Супруга 67-летней знаменитости добавила, что они «устали» друг от друга.

Любовь заканчивается. Ну, то есть любовь как нейрофизиологический процесс — точно. Во всех парах. И наша не исключение. Рассказать почему? Просто от нее устаешь, — поделилась блогер.

Анастасия отметила, что романтическая любовь на этапе «страсти» завязана на дофамине, который создает ощущение эйфории. Однако это истощает, подчеркнула она, указав, что партнер становится все более предсказуемым. Вознаграждение за «танцы с бубном» вокруг объекта любви кажется привычным и не «таким лакомым», подытожила жена Ширвиндта.

Также супруга ведущего добавила, что если изначально партнер долго не отвечал взаимностью, а стресса было больше, чем положительного, то наступает эмоциональное выгорание. По ее мнению, лучше сразу разойтись, сохранив дружеские отношения.

Ранее бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина вместе с детьми покинула Москву. Она сообщила, что хочет показать сыновьям Камчатку. Регион блогер назвала фантастикой.

телеведущие
жены
разводы
браки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сырский стягивает редкую технику к Константиновке с одной целью
Легкомоторный самолет рухнул в российском регионе
В Европе признали геополитические победы Путина
Мерц показал проблемы в работе Всемирной торговой организации
Цыганка получила почти 2,5 млн рублей пособий на несуществующих детей
Шоу «Ты супер!», проблемы с алкоголем, патриотизм: как живет Стас Ярушин
Россиянам назвали самый дорогой регион для отдыха
Врач объяснила, когда можно принимать аспирин без вреда для здоровья
Педофила поймали на «маму»: медик хотел секса с дочерью собеседницы
«На зарплате у Зеленского»: экс-депутат Рады о скандале с подкупом Грэма
В БРИКС раскрыли, каким должен быть мир
Врач раскрыла страшные побочные эффекты аспирина
Суд в Ереване принял новое решение по делу Карапетяна
Плюшевый «Сайлент Хилл» в российском селе попал на видео
Продюсер раскрыл гонорары задержанной с наркотиками Тарасовой
У Лолиты нашли невыплаченные долги по налогам
Россиянам обозначили главную проблему современного общества
Бомжевавший в Москве иностранец умер после возвращения на родину
Проливные дожди и холод до −1? Погода в Москве в октябре: чего ждать
Какой будет пенсия, если не работать: узнали ответ и как повысить
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!
Общество

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.