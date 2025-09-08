«Любовь заканчивается»: молодая жена Ширвиндта высказалась о расставании

Третья жена телеведущего Михаила Ширвиндта Анастасия заявила, что любовь имеет свойство заканчиваться. Так в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она прокомментировала развод с продюсером, который старше ее на 32 года. Супруга 67-летней знаменитости добавила, что они «устали» друг от друга.

Любовь заканчивается. Ну, то есть любовь как нейрофизиологический процесс — точно. Во всех парах. И наша не исключение. Рассказать почему? Просто от нее устаешь, — поделилась блогер.

Анастасия отметила, что романтическая любовь на этапе «страсти» завязана на дофамине, который создает ощущение эйфории. Однако это истощает, подчеркнула она, указав, что партнер становится все более предсказуемым. Вознаграждение за «танцы с бубном» вокруг объекта любви кажется привычным и не «таким лакомым», подытожила жена Ширвиндта.

Также супруга ведущего добавила, что если изначально партнер долго не отвечал взаимностью, а стресса было больше, чем положительного, то наступает эмоциональное выгорание. По ее мнению, лучше сразу разойтись, сохранив дружеские отношения.

