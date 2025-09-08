Полина Диброва после развода покинула Москву с сыновьями Полина Диброва уедет с сыновьями на Камчатку

Бывшая жена Дмитрия Диброва Полина вместе с детьми покидает Москву. В своем Telegram-канале она рассказала, что хочет показать сыновьям – 15-летнему Александру, 11-летнему Федору и 10-летнему Илье – Камчатку.

Камчатка – это фантастика. Я побывала там ровно год назад: щенячий восторг и буря эмоций. Была на разведке, теперь везу трех своих сыновей. Походы, медведи, киты и крабы, — написала она.

В День знаний Дмитрий и Полина воссоединились ради детей. Девушка подчеркнула, что для нее с бывшим мужем воспитание — это приоритет.

Ранее Super.ru сообщил, как похожего на Диброва мужчину застали в нетрезвом виде с полуголыми девушками в подмосковном отеле. В публикации говорится, что он общался с двумя спутницами прямо на открытой террасе. Инсайдер утверждает, что шоумен щедро одаривал их алкоголем и цветами в номер.

