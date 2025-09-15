Мощный авиаудар и «подстава» от Starlink: новости СВО к вечеру 15 сентября

Мощный авиаудар и «подстава» от Starlink: новости СВО к вечеру 15 сентября

Российские войска нанесли мощнейший удар по объектам транспортной инфраструктуры противника, сбой в работе Starlink навредил армии Украины, лидер страны Владимир Зеленский согласился встретиться лицом к лицу с президентом России Владимиром Путиным. Самые важные темы по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Объекты ВСУ попали под «ударное комбо»

Министерство обороны также сообщило, что за последние сутки российские войска поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемой в интересах армии противника. По данным ведомства, для нанесения ударов были задействованы авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Уничтожены места хранения и запуска украинских дронов большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских бойцов и иностранных наемников в 149 районах.

Армия России также начала бить по группировке украинской армии в Изюме Харьковской области. По данным источника в силовых структурах, удары наносят операторы БПЛА. Они контролируют логистику противника как в самом Изюме, так и в окрестностях города.

Войска демонстрируют успехи под Днепром

Министерство обороны сообщило, что Вооруженные силы России освободили село Ольговское в Запорожской области. Операцию провели военнослужащие группировки «Восток».

Кроме того, российские войска вошли и закрепились на восточной окраине Константиновки. Как уточнил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, задачу выполнили штурмовые группы армии. Населенный пункт находится на берегах реки Кривой Торец.

В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ расширяют буферную зону в Днепропетровской области после освобождения юга региона. Он напомнил, что за прошедшую неделю войска освободили населенные пункты Хорошее, Новопетровское и Сосновка.

ВСУ вновь пострадали из-за Starlink

Командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди признал, что спутниковая система связи Starlink перестала работать по всей линии боевого соприкосновения. Военный эксперт Юрий Кнутов исключил причастность российских хакеров к сбою Starlink на Украине. По его словам, перебои в работе сервиса зафиксированы по всему миру.

При этом Кнутов подчеркнул, что такие сбои могут нанести серьезный урон армии Украины. Он напомнил, что в ходе СВО подобная ситуация уже происходила. Тогда она стала причиной остановки наступательных операций украинской армии. Аналогичное мнение высказал военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, Starlink является одной из основных составляющих управления врага.

Зеленский согласился на встречу с Путиным

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться лицом к лицу с президентом России Владимиром Путиным. По словам политика, «иногда такие мероприятия необходимы».

Зеленский также подчеркнул, что хочет поговорить с Путиным без посредников. При этом он намерен заручиться поддержкой Соединенных Штатов и Европы на переговорах.

На какой срок хватит мобилизационных ресурсов Киева

Как считает глава совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, конфликт на территории Украины не прекратится, пока Западом управляют «моральные уроды». По его мнению, антироссийские настроения, которые активно формируются в сознании украинского населения, только продлевают противостояние.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев утверждает, что, согласно расчетам Киева, боевые действия на Украине продлятся не более двух лет. Именно на этот срок рассчитаны текущие мобилизационные ресурсы украинского руководства.

Обозреватель The American Conservative Тед Снайдер убежден, что, если Украина не договорится с Россией по вопросам урегулирования конфликта, она потерпит сокрушительное поражение на поле боя. По его мнению, боевые действия могут занять еще много месяцев, но Россия одержит победу в любом случае.

