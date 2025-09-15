Уничтожение ТЭС и проволока в газопроводе: новости СВО к утру 15 сентября

Масштабные атаки БПЛА в день голосования, трубопровод Купянска «защитили» колючей проволокой, повреждение Тираспольской ТЭС и взрывы в Нежине. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

МВД зафиксировало десять атак БПЛА в единый день голосования в России

Российские правоохранители установили десять фактов атак дронов в Белгородской и Брянской областях в единый день голосования в РФ. Об этом сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Ленар Габдрахманов на выступлении в ЦИК.

Он отметил, что нападения БПЛА не помешали процессу волеизъявления. В двух случаях голосование было перенесено на резервный участок.

ВСУ протянули колючую проволоку внутри трубопровода в Купянске

Вооруженные силы Украины придумали новый способ «защиты» Купянска — они протянули колючую проволоку внутри трубы на подходе к городу. Так руководство ВСУ планирует «помешать» любому передвижению внутри этого сооружения.

Военный эксперт Геннадий Алехин рассказал, что аналогичные операции с использованием труб российские войска уже совершали в Торецке, Авдеевке и Судже. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Раде заявили о повреждении важного энергетического объекта

Крупнейшая тепловая электростанция в Киевском регионе вновь выведена из строя, заявил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк. Год масштабных восстановительных работ на Тираспольской ТЭС оказался напрасным из-за нового повреждения объекта.

Известно, что станция обеспечивает светом Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. ТЭС, расположенная на берегу Днепра в 13 км от украинской столицы, близ города Украинки, только что прошла длительный ремонт.

Раскрыта причина активизации украинских военных в ДНР

На Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике Вооруженные силы Украины стягивают к населенному пункту Золотой Колодец дополнительные резервы, сообщил глава региона Денис Пушилин. Несмотря на это, российские военные ответили на усиление давления перемалыванием противника.

Напряженные бои идут также в районе населенного пункта Новое Шахово. В Министерстве обороны России не комментировали эту информацию.

Два предприятия критической инфраструктуры повреждены на Украине

В окрестностях города Нежина в Черниговской области Украины произошло поражение двух предприятий критической инфраструктуры. Как сообщил мэр города Александр Кодола, инцидент связан с воздействием беспилотных летательных аппаратов.

Согласно заявлению местных властей, одно из пораженных предприятий связано с топливными материалами, где в результате удара произошло возгорание. Информация о возможных пострадавших или погибших в настоящее время отсутствует.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Спасатели ликвидировали пожар после атаки дрона на жилой дом

В Северодонецке беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины стал причиной масштабного возгорания на крыше многоэтажки. Пламя быстро распространилось по всей площади кровли.

Силами пожарно-спасательных подразделений распространение огня было остановлено. Трое жильцов были своевременно эвакуированы и переданы медикам.

На Украине заочно осудили российского губернатора

Губернатор Тверской области Игорь Руденя заочно осужден украинским судом на восемь лет лишения свободы. Поводом для приговора стала гуманитарная помощь, направленная властями региона жителям Бердянского района.

В числе прочего обвинение касается поставок российских учебников для местных школ. Суд также признал политика виновным в финансировании действий, направленных на изменение границ Украины.

Российский боец в ДНР в одиночку обезвредил группу диверсантов ВСУ

В Донецкой Народной Республике российский военнослужащий с позывным Спартанец под Красноармейском в одиночку вступил в бой с группой из четырех украинских диверсантов. В результате схватки двое противников были взяты в плен, а еще двое — ликвидированы.

На помощь Спартанцу оперативно прибыли сослуживцы из смежного подразделения. Захваченные в плен украинцы были отконвоированы в тыл.

