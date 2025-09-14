Раскрыта причина активизации украинских военных в ДНР Пушилин: ВСУ стягивают силы для атаки на Золотой Колодец в ДНР

На Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике Вооруженные силы Украины стягивают к населенному пункту Золотой Колодец дополнительные резервы, сообщил в Telegram-канале глава региона Денис Пушилин. Несмотря на это, российские военные ответили на усиление противника. В министерстве обороны России не комментировали эту информацию.

Мы видим бои в районе Новое Шахово и Золотого Колодца. К Золотому Колодцу противник стягивает дополнительные резервы, но наши бойцы продолжают перемалывать подразделения противника, — сказал Пушилин в видеообращении.

Ранее стало известно, что российские военные вышли на ближайшие подступы к городу Димитрову. Глава Донецкой Народной Республики отметил, что российские бойцы системно продвигаются вперед на нескольких направлениях и активно освобождают территории региона.

Также журналисты сообщали о ликвидации командира украинской артиллерийской батареи 148-го батальона 116-й бригады теробороны подполковника Валерия Гончара. По информации источников, это произошло на Сумском направлении.