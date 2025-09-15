Успехи России в производстве дронов поставили в ловушку НАТО Bloomberg: НАТО столкнулось с нехваткой средств защиты от беспилотников

Североатлантический альянс испытывает серьезные трудности с противодействием беспилотным летательным аппаратам, сообщает Bloomberg. Проблема заключается в существенном дисбалансе стоимости: современные средства противовоздушной обороны значительно дороже самих дронов, которые могут производиться массово по низкой цене.

По данным СМИ, эта ситуация стала особенно очевидной после успешного применения российских БПЛА в ходе специальной операции на Украине. Российская сторона демонстрирует успехи в производстве дронов и активно поражает объекты военной инфраструктуры на расстоянии.

На лондонской выставке вооружений DSEI были представлены различные решения для борьбы с дронами, включая лазерные системы, средства РЭБ и специализированные перехватчики. Как отметил генеральный директор Alpine Eagle Ян-Хендрик Буленс, эффективным решением являются недорогие беспилотники-перехватчики, сопоставимые по цене с аппаратами противника. Однако эксперты подчеркивают, что текущие запасы систем противодействия дронам недостаточны для обеспечения безопасности стран НАТО.

Есть риск, что, даже если средства найдутся, мы не сможем их приобрести в достаточном количестве, — рассказал аналитик Международного института стратегических исследований Фабиан Хинц.

Пентагон уже объявил о миллиардной инициативе по развитию беспилотных технологий. Германия в связи со сложившейся ситуацией начала масштабные закупки соответствующих систем.

Ранее глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что не является сторонником вступления республики в НАТО. Она подчеркнула, что у нейтрального статуса «есть преимущество» — понимание того, что всегда нужно придерживаться диалога.