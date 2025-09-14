Глава МИД Австрии выступила против НАТО Глава МИД Австрии Майнль-Райзингер заявила, что против присоединения к НАТО

Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что не является сторонником вступления республики в НАТО. В беседе с агентством Bloomberg она подчеркнула, что у нейтрального статуса «есть преимущество» — понимание того, что всегда нужно придерживаться диалога.

Мы не являемся членом НАТО, и я не поддерживаю вступление в НАТО. Нам следует говорить об адаптации нашей стратегии безопасности к новым реалиям, — заявила она.

Ранее стало известно, что парламент Австрии резко раскритиковал решение властей страны подарить Украине спецпоезда для строительства и обслуживания контактных линий. По словам генсека оппозиционной Австрийской партии свободы Кристиана Хафенекера, пока у государства «растет гора долгов», местные власти просто так отдали Киеву два поезда.

До этого австрийская газета Kurier сообщила, что встреча участников «коалиции желающих», прошедшая в Париже, стала подтверждением раскола среди стран — участниц Евросоюза относительно отправки войск на Украину. По мнению журналистов, по данной теме по-прежнему остается много вопросов.