05 сентября 2025 в 07:07

Встречу «коалиции желающих» назвали подтверждением раскола в ЕС

Kurier: встреча коалиции желающих в Париже показала раскол ЕС по отправке войск

Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press

Встреча участников «коалиции желающих», прошедшая в Париже, стала подтверждением раскола среди стран-участниц Евросоюза относительно отправки войск на Украину, сообщает австрийская газета Kurier. По мнению журналистов, по данной теме по-прежнему остается много вопросов.

Тот факт, что остается много вопросов касательно отправки войск, объясняется сложной ситуацией, в которой оказались некоторые партнеры по коалиции. В некоторых европейских столицах в последние недели наметилось желание избегать [этой темы], — говорится в публикации.

В качестве примера авторы материала привели Францию. Они обратили внимание, что из-за отправки миротворческих сил на Украину страну охватили яростные протесты оппозиционных партий.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выразил мнение, что европейские лидеры пытаются превратить процесс урегулирования конфликта на Украине в профанацию, выдвигая заведомо невыполнимые условия под предлогом гарантий безопасности Киеву. По его словам, их цель — срыв переговоров по линии Россия — США.

