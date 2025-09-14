Два предприятия критической инфраструктуры повреждены на Украине Взрывы поразили предприятия критической инфраструктуры в Черниговской области

В окрестностях города Нежин в Черниговской области Украины произошло поражение двух предприятий критической инфраструктуры, сообщил мэр города Александр Кодола в эфире украинского телеканала «Общественное». По предварительным данным, инцидент связан с воздействием беспилотных летательных аппаратов.

Согласно заявлению местных властей, одно из пораженных предприятий связано с топливными материалами, где в результате удара произошло возгорание. Информация о возможных пострадавших или погибших в настоящее время отсутствует. Ситуация остается на контроле спасательных служб.

Специализированные службы проводят работы по ликвидации последствий происшествия. Точный характер повреждений и масштабы разрушений устанавливаются. Местные власти и аварийные бригады работают на месте для нормализации обстановки и оценки нанесенного ущерба критически важным объектам инфраструктуры региона.

Ранее сообщалось, что крупнейшая тепловая электростанция в Киевском регионе вновь выведена из строя. Год масштабных восстановительных работ на Тираспольской ТЭС оказался напрасным из-за нового повреждения объекта. Известно, что она обеспечивает светом Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.