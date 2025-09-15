Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 сентября 2025 в 12:23

ВС России нанесли мощный удар по объектам транспортной инфраструктуры ВСУ

Фото: МО РФ

Военнослужащие Вооруженных сил России за сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, для нанесения ударов были задействованы авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, — подчеркнули в МО.

Кроме того, были уничтожены места хранения и запуска украинских дронов большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских бойцов и иностранных наемников в 149 районах. Всего с начала спецоперации ВС РФ ликвидировали более 600 самолетов, 84,1 тыс. беспилотников и 25,1 танков противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская армия освободила село Ольговское в Запорожской области. Операцию провели военнослужащие группировки «Восток». Населенный пункт располагается на берегу реки Соленой в 90 километрах от Курахово.

До этого стало известно, что ВС РФ начали бить по группировке украинской армии в Изюме Харьковской области. Удары наносят операторы БПЛА. Отмечается, что российские дроны контролируют логистику противника как в самом Изюме, так и в окрестностях города.

