15 сентября 2025 в 10:42

Военэксперт высказался о причастности хакеров РФ к сбою Starlink на Украине

Военэксперт Кнутов исключил участие хакеров РФ в отключении Starlink на Украине

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Российские хакеры не причастны к масштабному сбою спутниковой системы Starlink на Украине, поскольку перебои в работе сервиса зафиксированы по всему миру, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, причины отказа сети носят либо технический характер, либо связаны с мощной вспышкой на Солнце.

Причин отказа Starlink может быть несколько. Например, технические проблемы самой компании, потому что сбой произошел не только на Украине, но и в ряде других мест на Земле. Это еще может быть связано с тем, что была вспышка на Солнце. Причиной также может быть вмешательство хакеров, но, как правило, такие атаки не остаются незамеченными. Вмешательство наших военных в данном случае я не рассматриваю. Если бы отключение произошло только на Украине, конечно, я бы допустил, что мы разработали новую станцию РЭБ, которая в состоянии воздействовать на спутниковую связь и выводить ее из строя, но пока нет оснований так утверждать, — пояснил Кнутов.

Ранее командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди заявил, что спутниковая система связи Starlink перестала работать у ВСУ по всей линии боевого соприкосновения. Одновременно десятки тысяч пользователей из США и Европы пожаловались на перебои.

