Украинский экс-депутат раскрыл, сколько еще Киев готов продолжать конфликт Царев: власти Украины рассчитывают продолжать боевые действия еще два года

По расчетам Киева, боевые действия на территории страны продлятся не более двух лет, сообщил экс-депутат Верховной рады Олег Царев. Как уточнил политик, именно на этот срок рассчитаны текущие мобилизационные ресурсы украинского руководства, передает РИА Новости.

Киев считает, что конфликт продолжится еще максимум два года. На это и рассчитан текущий мобилизационный резерв. То есть те, кому сейчас 22, под мобилизацию не подпадут. Однако к остальным примут самые строгие меры, — сказал Царев.

Царев добавил, что нынешнее руководство Украины не уделяет внимания острым социальным и демографическим проблемам. Единственной приоритетной задачей на данный момент, по его мнению, остается продолжение вооруженного противостояния.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться лицом к лицу с российским лидером Владимиром Путиным. Он добавил, что иногда такие мероприятия необходимы.

До этого первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что Зеленский может встретиться с Путиным только ради игры на публику. По его мнению, украинский лидер хочет засветиться на весь мир, однако Россия стремится к конструктивному диалогу по урегулированию конфликта.