Крах Starlink, диверсия на ж/д, 200 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 15 сентября

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Накануне военные ВСУ несколько раз применили дроны, попытавшись сорвать муниципальные и региональные выборы. Товарный поезд сошел с рельсов в Ленобласти. Сотрудники ФСБ и СК РФ задержали участников ОПГ, финансировавшей противника. В ЛНР загорелся многоквартирный дом после обстрела ВСУ. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Беспилотники ВСУ ночью атаковали регион РФ

Минувшей ночью украинские БПЛА самолетного типа совершили налет на Белгородскую область, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили шесть дронов.

ВСУ попытались сорвать выборы российских губернаторов

Накануне, в единый день голосования, в РФ противник 10 раз пытался атаковать беспилотниками Белгородскую и Брянскую области, сообщил начальник ГУ по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Ленар Габдрахманов. По его словам, налеты не помешали процессу выборов.

«Работа участковых избирательных комиссий не приостанавливалась. В двух случаях голосование было перенесено на резервный участок. Всего было зафиксировано 10 фактов, из них — семь в Белгородской и три в Брянской областях», — пояснил представитель министерства.

Габдрахманов добавил, что в течение дня 14 сентября было возбуждено 11 уголовных дел, девять из которых связаны с ложными сообщениями о терактах.

Власти Ленобласти не исключили диверсии на железной дороге

Порожний товарный состав сошел с рельсов на перегоне Строганово — Мшинская в Лужском районе Ленинградской области, заявил глава региона Александр Дрозденко. Рассматриваются все возможные причины инцидента, не исключена версия диверсии.

Губернатор уточнил, что с рельсов сошли три вагона поезда. На участке движения Сиверская — Луга были отменены электрички. Сейчас на месте происшествия работают саперы.

По словам Дрозденко, погиб машинист тепловоза. Его зажало в кабине, он скончался в машине скорой помощи. Министерство обороны РФ не комментировало эти сведения.

Почти 200 БПЛА атаковали Белгородчину за сутки

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские военные атаковали 46 населенных пунктов региона, применив артиллерию и 189 БПЛА. В результате обстрелов были повреждены три многоквартирных и 14 частных домов, сельхозпредприятие, объект связи, соцобъект и линия электропередачи, грузовой и восемь легковых автомобилей.

Информация о пострадавших не поступала. Российское военное ведомство не комментировало сведения об ударах ВСУ по Белгородской области.

Участников ОПГ задержали за финансирование ВСУ

Сотрудники ФСБ России и Следственного комитета задержали пятерых участников организованной группы, которую подозревают в финансировании Вооруженных сил Украины. Они вывели за рубеж около 2,5 млрд рублей, в том числе с целью оказания помощи ВСУ.

Как уточнила представитель СК России Светлана Петренко, в состав ОПГ входили руководитель российской микрокредитной организации, бенефициар международного холдинга, гражданин Латвии и четверо их соучастников. Один подозреваемый был объявлен в международный розыск.

Многоэтажка загорелась в результате удара ВСУ по Северодонецку

Крыша многоэтажного дома загорелась в результате украинской атаки на Северодонецк в ЛНР, сообщили в пресс-службе МЧС республики. Отмечается, что пламя быстро распространилось по всей площади кровли.

Распространение пожара, охватившего площадь в 2 тыс. квадратных метров, удалось оперативно остановить. Трое жильцов здания были эвакуированы. На месте происшествия работали 28 пожарных и семь единиц спецтехники. Обошлось без жертв и пострадавших.

В ДНР оценили последствия украинских атак на регион

В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР заявили, что за прошедшие сутки в республике были зафиксированы два случая ведения огня со стороны ВСУ.

По данным ведомства, украинские солдаты вели обстрелы на Горловском направлении, выпустив два боеприпаса. В результате ударов был поврежден жилой дом. Сведений о жертвах и пострадавших не поступало.

Украинские войска остались без спутниковой связи Starlink

Спутниковая система связи Starlink перестала работать у Вооруженных сил Украины по всей линии боевого соприкосновения, сообщил командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди. Кроме того, десятки тысяч пользователей из США и Европы пожаловались на перебои в работе спутникового интернета.

По данным сервиса Downdetector, о неполадках Starlink сообщили более 40 тыс. жителей Соединенных Штатов Америки. Кроме того, перебои в работе системы связи были зафиксированы в Польше, Италии и других странах.

