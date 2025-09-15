ОПГ вывела из России 2,5 млрд рублей на финансирование ВСУ ФСБ и СК ликвидировали ОПГ, которая вывела из России 2,5 млрд рублей для ВСУ

ФСБ России и Следственный комитет задержали пятерых участников организованной группы по делу о выводе за рубеж 2,5 млрд рублей, которые были направлены на финансирование Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС. Организатор группы — гражданин Латвии, бенефициар международного холдинга — объявлен в международный розыск.

Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом в Московской, Ленинградской и Самарской областях пресечена противоправная деятельность руководителей и сотрудников группы микрокредитных компаний, связанная с выводом за рубеж более 2,5 млрд рублей, предназначенных в том числе для финансирования террористической деятельности на территории России, — заявили в ФСБ.

Как уточнила представитель СК России Светлана Петренко, в состав ОПГ входили руководитель российской микрокредитной организации, бенефициар международного холдинга, гражданин Латвии и четверо их соучастников. Пять участников группы задержаны, один объявлен в международный розыск.

По ее словам, участники ОПГ совершили около 500 банковских переводов на более чем 2,5 млрд рублей. Двое обвиняемых систематически переводили деньги для поддержки ВСУ в иностранной валюте и обеспечивали украинские вооруженные формирования транспортными средствами.

Ранее стало известно, что сотрудники УФСБ России по Запорожской области задержали местную жительницу, подозреваемую в финансировании украинской армии. По данным силовиков, она приобрела военные облигации через приложение украинского банка. Следствием установлено, что в 2023–2024 годах женщина направила более 270 тыс. рублей на покупку ценных бумаг. Средства от их реализации пошли на поддержку ВСУ.