15 сентября 2025 в 07:26

Полдюжины беспилотников атаковали Белгородскую область посреди ночи

Средства ПВО сбили над Белгородской областью шесть беспилотников посреди ночи

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины в ночь на 15 сентября ударили по территории Белгородской области беспилотными летательными аппаратами самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты и перехвачены шесть целей.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны сообщало, что российские военнослужащие ликвидировали 18 украинских беспилотников над тремя регионами. Над Курской областью сбили четыре БПЛА. Еще один пришелся на Нижегородскую область. Остальные 13 дронов силы ПВО уничтожили над Белгородской областью.

До этого средства противовоздушной обороны сбили еще пять украинских беспилотников самолетного типа. Как уточнили в МО РФ, противник попытался атаковать три российских региона — Курскую, Рязанскую и Нижегородскую области.

