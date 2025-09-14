В Минобороны раскрыли число сбитых над Россией дронов за полдня Минобороны: над регионами России сбито 18 украинских дронов

Российские военные ликвидировали 18 украинских беспилотников в небе над Белгородской, Курской и Нижегородской областями, заявили в Минобороны РФ. Они были сбиты в промежутке с 08:30 до 12:00 мск.

С 08:30 до 12:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что над Курской областью ликвидировали четыре БПЛА. Еще один пришелся на Нижегородскую область. Остальные 13 дронов силы ПВО уничтожили над Белгородской областью.

Также в ночь на 14 сентября силы ПВО сбили над регионами России и акваторией Азовского моря 80 украинских БПЛА. Массированная атака была совершена на Брянскую область — там уничтожено 30 дронов. Над Крымом ликвидировано 15 беспилотников, над Смоленской областью — 12, над Калужской областью — 10. Еще пять дронов перехватили в Новгородской области, три — над акваторией Азовского моря и два — в Ленинградской области. По одному БПЛА сбили над Орловской, Рязанской и Ростовской областями.