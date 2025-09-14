В ночь на 14 сентября силы ПВО сбили над регионами России и акваторией Азовского моря 80 украинских БПЛА, сообщили в Министерстве обороны РФ. Массированная атака была совершена на Брянскую область – там уничтожено 30 дронов.

Над Крымом ликвидировано 15 беспилотников, над Смоленской областью – 12, над Калужской областью – 10. Еще пять дронов перехватили в Новгородской области, три – над акваторией Азовского моря и два в Ленинградской области. По одному БПЛА сбили над Орловской, Рязанской и Ростовской областями.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Ранее стало известно, что из-за падения обломков дрона ВСУ на территории Киришского нефтеперерабатывающего завода (КИНЕФ) в Ленинградской области произошло возгорание. Никто в результате происшествия не пострадал.

До этого сообщалось, что недавний массированный налет беспилотников на Ленинградскую область и Санкт-Петербург с высокой долей вероятности был осуществлен с территории Финляндии. Эта страна НАТО давно поддерживает украинские провокации и предоставляет площадки для запуска украинских дронов.