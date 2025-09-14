ВСУ попытались атаковать три российских региона

Утром 14 сентября российские силы ПВО сбили пять вражеских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны РФ. Противник пытался атаковать три российских региона в период с 08:00 до 08:30 мск.

Уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три — над территорией Курской области, по одному — над Рязанской и Нижегородской областями, — сообщили в ведомстве.

В ночь на 14 сентября силы ПВО сбили над регионами России и акваторией Азовского моря 80 украинских БПЛА. Массированная атака была совершена на Брянскую область — там уничтожено 30 дронов. Над Крымом ликвидировано 15 беспилотников, над Смоленской областью — 12, над Калужской областью — 10. Еще пять дронов перехватили в Новгородской области, три — над акваторией Азовского моря и два — в Ленинградской области. По одному БПЛА сбили над Орловской, Рязанской и Ростовской областями.

Тем временем появилась информация, что в Орловской области с отставанием от графика следуют 17 поездов. Вечером 13 сентября на перегоне Малоархангельск — Глазуновка произошел подрыв на железнодорожных путях.