Наступление РФ на Запорожье 15 сентября: заруба десантников, контратаки ВСУ

Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию на Запорожском направлении. Какие последние новости выходили сегодня, 15 сентября 2025 года, что сейчас происходит у Запорожья, Работино, Орехово, Малой Токмачки, Новоданиловки, Приморского, Степногорска, Гуляйполя?
Бои и события в Запорожской области в понедельник, 15 сентября: обстановка на фронте
«Запорожское направление. На данном участке фронта идут ожесточенные бои за Степногорск, Приморское и на Ореховском направлении. Десантники совместно с другими подразделениями продавливают оборону противника. На участке Степногорска ставропольские десантники продолжают наступать, в южной части Степногорска идут бои в частном секторе и промышленной зоне населенного пункта. Противник стал применять авиацию для удержания обороны и нанесения ударов по нашим позициям. 128-я бригада ВСУ чувствовала себя достаточно спокойно под прикрытием дронов, пока на их позиции не прилетели наши снаряды РСЗО и ФАБ. По данным радиоперехвата, противник понес значительные потери после наших ударов, запросили эвакуацию и переброску дополнительных резервов», — передает «Дневник десантника».
По словам автора канала, на участке у Приморского новороссийские десантники выявляют огневые точки ВСУ, в очередном случае уничтожили американский станковый гранатомет МК-19 вместе с расчетом.
«Высокая эффективность работы операторов FPV-дронов достигается за счет поражения целей на значительных расстояниях. Разведка оперативно обнаруживает объекты противника и передает их координаты на пункты управления, что позволяет оперативно и точно наносить огневые удары. В районе Малой Токмачки и Новоданиловки, в Преображенке воздушной разведкой были выявлены позиции ВСУ, после чего реактивной артиллерией был накрыт выявленный квадрат. Уничтожается и тяжелая вражеская техника, только за лето на Запорожском направлении ВС РФ уничтожили порядка шести танков Leopard и БМП Bradley. ВСУ ежедневно контратакуют наши позиции, ни одна попытка противника не была успешной, за последние два дня на направлении командование ВСУ отправило на убой 19 человек живой силы», — добавил «Дневник десантника».
«Донбасский партизан» пишет, что на Запорожском фронте сохраняется высокая интенсивность боевых действий.
«Российские войска продолжают наступательные действия на ключевых участках, создавая новые угрозы для оборонительных порядков противника. Подразделения ВС РФ вошли в восточную часть Степногорска. По предварительным данным, существует вероятность закрепления на ряде участков городской застройки. Однако для устойчивости конфигурации необходимо расширение клина на восток — без этого удержание позиций остается сложным. В Приморском идут тяжелые бои. Характер боевых действий — позиционный с элементами маневренного наступления. Российские силы оказывают плотное давление, противник использует резервы для контратак. Севернее Ольговского подразделения ВС РФ выбили противника с нескольких укрепленных позиций и расширили зону контроля. Это создает угрозу для украинских сил, удерживающих линии обороны на смежных участках, и позволяет российской армии постепенно выравнивать фронт», — добавил автор канала.
Военкор Юрий Котенок рассказал, что подразделения ВС РФ продолжают наступление от восточной границы Запорожской области в направлении Гуляйполя, обходя 2-й оборонительный рубеж ВСУ и параллельно войскам, наступающим севернее по территории Днепропетровской области.
«Наши подразделения выбили противника из ряда позиций юго-западнее и северо-западнее Темировки, заняли Новониколаевку и продвинулись к Новоивановке, ведут бои за нее, по оперативным данным, в центре села. Севернее ВС РФ выбивают противника на западной окраине Березового. По оперативной информации, противник частью сил отошел к Степовому. ВСУ перебрасывают резервы к Степовому и Калиновскому, в направлении которого наши давят со стороны Новониколаевки. Южнее наши подразделения выбили противника с нескольких позиций севернее Ольговского», — добавил он.
Минобороны РФ сегодня заявило, что подразделения группировки войск «Восток» в результате наступательных действий освободили населенный пункт Ольговское Запорожской области.
«Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Великомихайловка, Гавриловка, Маломихайловка, Новониколаевка Днепропетровской области и Новоивановка Запорожской области. ВСУ потеряли до 260 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину и 10 автомобилей. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — добавили в МО РФ.
Читайте также:
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 сентября: где сбои в РФ
Наступление ВС РФ на Харьков 15 сентября: гибель взвода, битва в Купянске
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 15 сентября