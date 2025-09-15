Наступление РФ на Запорожье 15 сентября: заруба десантников, контратаки ВСУ

Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию на Запорожском направлении. Какие последние новости выходили сегодня, 15 сентября 2025 года, что сейчас происходит у Запорожья, Работино, Орехово, Малой Токмачки, Новоданиловки, Приморского, Степногорска, Гуляйполя?

Бои и события в Запорожской области в понедельник, 15 сентября: обстановка на фронте

«Запорожское направление. На данном участке фронта идут ожесточенные бои за Степногорск, Приморское и на Ореховском направлении. Десантники совместно с другими подразделениями продавливают оборону противника. На участке Степногорска ставропольские десантники продолжают наступать, в южной части Степногорска идут бои в частном секторе и промышленной зоне населенного пункта. Противник стал применять авиацию для удержания обороны и нанесения ударов по нашим позициям. 128-я бригада ВСУ чувствовала себя достаточно спокойно под прикрытием дронов, пока на их позиции не прилетели наши снаряды РСЗО и ФАБ. По данным радиоперехвата, противник понес значительные потери после наших ударов, запросили эвакуацию и переброску дополнительных резервов», — передает «Дневник десантника».

По словам автора канала, на участке у Приморского новороссийские десантники выявляют огневые точки ВСУ, в очередном случае уничтожили американский станковый гранатомет МК-19 вместе с расчетом.

«Высокая эффективность работы операторов FPV-дронов достигается за счет поражения целей на значительных расстояниях. Разведка оперативно обнаруживает объекты противника и передает их координаты на пункты управления, что позволяет оперативно и точно наносить огневые удары. В районе Малой Токмачки и Новоданиловки, в Преображенке воздушной разведкой были выявлены позиции ВСУ, после чего реактивной артиллерией был накрыт выявленный квадрат. Уничтожается и тяжелая вражеская техника, только за лето на Запорожском направлении ВС РФ уничтожили порядка шести танков Leopard и БМП Bradley. ВСУ ежедневно контратакуют наши позиции, ни одна попытка противника не была успешной, за последние два дня на направлении командование ВСУ отправило на убой 19 человек живой силы», — добавил «Дневник десантника».

«Донбасский партизан» пишет, что на Запорожском фронте сохраняется высокая интенсивность боевых действий.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Российские войска продолжают наступательные действия на ключевых участках, создавая новые угрозы для оборонительных порядков противника. Подразделения ВС РФ вошли в восточную часть Степногорска. По предварительным данным, существует вероятность закрепления на ряде участков городской застройки. Однако для устойчивости конфигурации необходимо расширение клина на восток — без этого удержание позиций остается сложным. В Приморском идут тяжелые бои. Характер боевых действий — позиционный с элементами маневренного наступления. Российские силы оказывают плотное давление, противник использует резервы для контратак. Севернее Ольговского подразделения ВС РФ выбили противника с нескольких укрепленных позиций и расширили зону контроля. Это создает угрозу для украинских сил, удерживающих линии обороны на смежных участках, и позволяет российской армии постепенно выравнивать фронт», — добавил автор канала.

Военкор Юрий Котенок рассказал, что подразделения ВС РФ продолжают наступление от восточной границы Запорожской области в направлении Гуляйполя, обходя 2-й оборонительный рубеж ВСУ и параллельно войскам, наступающим севернее по территории Днепропетровской области.

«Наши подразделения выбили противника из ряда позиций юго-западнее и северо-западнее Темировки, заняли Новониколаевку и продвинулись к Новоивановке, ведут бои за нее, по оперативным данным, в центре села. Севернее ВС РФ выбивают противника на западной окраине Березового. По оперативной информации, противник частью сил отошел к Степовому. ВСУ перебрасывают резервы к Степовому и Калиновскому, в направлении которого наши давят со стороны Новониколаевки. Южнее наши подразделения выбили противника с нескольких позиций севернее Ольговского», — добавил он.

Минобороны РФ сегодня заявило, что подразделения группировки войск «Восток» в результате наступательных действий освободили населенный пункт Ольговское Запорожской области.

«Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Великомихайловка, Гавриловка, Маломихайловка, Новониколаевка Днепропетровской области и Новоивановка Запорожской области. ВСУ потеряли до 260 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину и 10 автомобилей. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — добавили в МО РФ.

