Российские военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию на Покровском направлении в ДНР и у Днепропетровской области Украины. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 15 сентября 2025 года, что сейчас происходит у Покровска, Днепра, Мирнограда, Успеновки, Богдановки, Удачного, Котлино, Славянска, Краматорска?

Бои и события у Покровска, Славянска, Краматорска и Днепра в понедельник, 15 сентября: обстановка на фронте

«На западном участке Покровского направления ВС РФ продвигаются в промзоне на севере Удачного. На восточном охвате Покровска от Миролюбовки наши наступают на Казацкое. В этом районе освобождено 9,5 квадратных километра. На западном участке Константиновского направления сохраняется высокая интенсивность боев. Есть продвижения наших сил севернее Яблоновки. На восточном фланге зачищен карман по рубежу Предтечино — Александро-Шультино. Опираясь на эту территорию, ВС России ведут бои на восточных окраинах Константиновки. К городу наши пробиваются и с юга, со стороны района Нелеповки. ВСУ контратакуют на севере от города, а также обстреливают Часов Яр зажигательными снарядами», — передает военный блогер Олег Царев.

Readovka пишет, что российская армия перемалывает резервы ВСУ в контратаках под Добропольем, одновременно сжимая кольцо вокруг Покровска.

«Украинские части, брошенные в наступление, оказались в оперативном окружении без шансов на спасение. На Южно-Донбасском направлении ВС РФ методично развивают успех, приближаясь к ключевым логистическим узлам в районе Гуляйполя. Попытка ВСУ перехватить инициативу обернулась стратегическим провалом: наши войска не только отбили все атаки, но и создали условия для решительного наступления», — отметили авторы канала.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Военный блогер Юрий Подоляка подчеркнул, что скорость продвижения группировки «Восток» на Покровском направлении впечатляет.

«Бойцы группировки „Восток“ передали привет и поздравление с Днем танкиста из н. п. Андреевка-Клевцово, показав тем самым, что украинские инфопомойки, упорно утверждающие, что данный населенный пункт находится под полным их контролем, врут. Между тем мы полностью заняли н. п. Берёзовое (очень крупное по местным меркам село) и начали бои за Новоивановку. Тем самым продолжая поддерживать довольно высокие (для СВО) темпы наступления. Особенно после того, как командование ВСУ вынуждено было снять с этого участка фронта самую боеспособную бригаду (79-ю) и перебросить ее для спасения ситуации в районе Покровска. И пока противник ничего не может с этим поделать», — добавил он.

«Синяя Z Борода» рассказал о последних новостях из Днепропетровской области.

«Там нацисты покидают с боями село Березовое, рассредотачиваясь по рубежу Калиновское — Степовое, отступая вдоль водоема на запад. С учетом взятия нашими войсками Новониколаевки и Сосновки оставление нацистами Березового и Степового означает крах важной оборонительной линии перед оперативным простором на пути к пгт Покровское. Стоит отметить, что без боя украинцы не сдаются и тянут из Покровского резервы. По ним наносится огневое поражение преимущественно на пути в Калиновское и непосредственно в селе», — добавил автор канала.

Военкор Александр Коц отметил, что расчеты 77-го отдельного мотострелкового полка Южной группировки войск ВС РФ охотятся на наземные комплексы ВСУ у Славянска и Краматорска.

«Для логистики переднего края на Краматорско-Дружковском направлении ВСУ используют роботизированные системы. Которые, впрочем, не ускользают от глаз опытных разведчиков. Дроны против дронов. Пока — при участии человека. Но будущее уже здесь», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

