Наступление ВС РФ на Харьков 15 сентября: гибель взвода, битва в Купянске

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 15 сентября 2025 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в понедельник, 15 сентября: обстановка на фронте

«Российская армия успешно продвигается в Купянске Харьковской области. Продвижение за сутки — больше одного километра в Купянске, рассказал источник канала. По его словам, ВС РФ берут под контроль северную часть города. Отдельные группы российских штурмовиков прорываются в центр. Положение гарнизона ВСУ в Купянске становится критическим», — передает канал «Иди и смотри».

«Северный ветер» пишет, что на Харьковском направлении ВС РФ с тяжелыми боями продвигаются в лесу западнее Синельниково, на левом берегу реки Волчьей в Волчанске и на Хатненском участке фронта.

«Враг завершает переброску резервов и продолжает атаки на гражданские объекты Белгородской области. В Волчанске на левом берегу реки Волчьей противник оказывает ожесточенное сопротивление и несет большие потери. В ходе боев воины „Севера“ продвинулись на 200 метров, расширив плацдарм на левобережье города. Под ударами российской авиации огромные потери несет 57-я ОМПБр ВСУ, удерживающая позиции на территории волчанского элеватора. Вчера в результате авиаударов по пунктам дислокации бригады уничтожено до взвода личного состава 42-го ОМПБ. В лесу возле Синельниково „бесстрашные“ продвинулись на 200 метров, заняв опорный пункт и огневую позицию ВСУ. На участке фронта Меловое — Хатнее штурмовые группы „северян“ при поддержке авиации и артиллерии, сломив сопротивление противника, продвинулись на 300 метров. На Липцевском участке фронта без существенных изменений. ВСУ активных действий не предпринимали», — добавили авторы канала.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Мирный/РИА Новости

Военный блогер Олег Царев отметил, что на Купянском направлении штурм Купянска идет с севера и северо-запада.

«Причем продвижение за сутки составило более одного километра. ВСУ атакуют российские позиции на юге Степовой Новоселки. На Харьковском фронте тяжелые бои на левобережье Волчанска. Бригады ВСУ попали в окружение в районе Амбарного. Сообщается, что противник тянет резервы из Днепропетровской области», — добавил он.

«Синяя Z Борода» передает, что российские войска взяли под контроль здание медицинского колледжа в Купянске.

«Также эти данные подтверждаются объективным контролем со стороны противника. Сейчас бои окончательно смещены в центральную часть города к району городской больницы, по традиции превращенной нацистами в крупный опорный пункт, как и остальные большие гражданские здания», — добавил автор канала.

«Донбасский партизан» рассказал, что минувшей ночью в результате точечного удара двумя БПЛА в Приколотном Харьковской области поражен полевой лагерь одного из погранотрядов ВСУ.

«Подтверждено уничтожение трех армейских палаток, повреждение двух военных грузовиков ЗИЛ-131, потери до семи военнослужащих. В Великом Бурлуке удар пришелся по заброшенным складским комплексам, где, по данным разведки, ВСУ организовали временное хранение РАО. Вспыхнул пожар, площадь возгорания превысила 800 квадратных метров, возможно, уничтожены боеприпасы к 122-мм и 82-мм системам», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 сентября: где сбои в РФ

Магнитные бури сегодня, 15 сентября: что завтра, депрессия, апатия, боли

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек