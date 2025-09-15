В СФ раскрыли, почему Зеленский не поедет в Москву

В СФ раскрыли, почему Зеленский не поедет в Москву Сенатор Кастюкевич: Зеленский не приедет в Москву из-за западных кураторов Киева

Западные кураторы украинского лидера Владимира Зеленского не позволят ему провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве, заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в беседе с ТАСС. По мнению парламентария, западные покровители опасаются, что украинский политик может «наломать дров» во время переговоров.

Каждый шаг Зеленский согласовывает с западными кураторами. И даже при этом умудряется наломать дров. Поэтому в Москву его никто не пустит, — указал сенатор.

Он добавил, что проблемы Украины отчасти начались из-за Зеленского, который стал руководителем через военный переворот. Единственный вариант, при котором состоится встреча на высшем уровне, — это долгая предварительная работа. К этому процессу должны приложить усилия обе стороны.

Сенатор напомнил, что российский президент неоднократно выражал готовность принять украинского лидера в Москве. Однако Зеленский публично отказался от этого предложения во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в относительно скором проведении трехсторонних переговоров с участием России, Украины и Соединенных Штатов. Американский лидер подчеркнул, что вопрос урегулирования будет решен «так или иначе» в ближайшей перспективе.