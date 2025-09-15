Названо имя самой стильной знаменитости на «Эмми»

Актриса Дженна Ортега стала самой стильной знаменитостью на церемонии вручения премии «Эмми», сообщает JustJared. Девушка надела откровенное платье от Givenchy. Ее наряд состоял из почти «голого» топа, украшенного драгоценными камнями, а внизу была длинная черная прямая юбка.
На втором месте, по мнению критиков, оказалась звезда сериала «Белый лотос» Ле Бон. Она вышла в свет в длинном сером платье, которое было похоже на кольчугу. Замыкает топ-3 актриса Эйми Лу Вуд в бледно-розовом платье от Alexander McQueen с длинным шлейфом и открытыми плечами.
Ранее голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс похвасталась фигурой в «голом» платье, которое она надела для церемонии вручения премии «Эмми». Мероприятие состоялось в ночь на 15 сентября в Лос-Анджелесе. 55-летняя знаменитость предстала на красной дорожке в длинном черном платье с полупрозрачным верхом, украшенном пайетками.
До этого австралийская звезда кино и продюсер Марго Робби пришла на презентацию фильма «Большое смелое красивое путешествие» в откровенном наряде. Для этого мероприятия знаменитость выбрала юбку длиной ниже колен с глубоким вырезом и бюстгальтер из того же материала.