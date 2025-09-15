Празднование Дня города в Москве
Ветеринары готовят к операции собаку с отрубленной челюстью

В Донецке ветеринары прооперируют собаку с отрубленной челюстью

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Донецке ветеринары начали подготовку к первой операции для собаки по кличке Мода, которой отрубили челюсть, сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе». Животное обнаружили прохожие и разместили фотографии в соцсетях, после чего волонтеры передали питомца специалистам.

Пса ждет серия хирургических вмешательств. На первом этапе врачи проведут очистку тканей от осколков зубов и костей, а также выполнят сшивание челюсти. Дальнейшее лечение будет зависеть от процесса заживления. По словам ветеринаров, давать точные прогнозы пока преждевременно, однако есть высокая вероятность, что после реабилитации Мода сможет восстановить способность нормально питаться.

Ранее в подмосковных Химках неизвестные напали на собаку — сняли с нее скальп и отрезали уши. Сообщения о покалеченном животном распространились 11 сентября 2025 года после того, как ее обнаружили в микрорайоне Брехово.

До этого к 7,5 года колонии строгого режима приговорили жителя Дзержинска, который убил ножом чужого питомца и его хозяина. Причиной стало то, что собака погибшего напала на его питомца. Собака породы кане-корсо набросилась на дворняжку, которую выгуливал 67-летний мужчина. Он достал нож и сначала убил собаку, а затем и ее хозяина.

