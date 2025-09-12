Живодеры сняли скальп с собаки и отрезали ей уши

В подмосковных Химках неизвестные напали на собаку — сняли с нее скальп и отрезали уши, заявили в пресс-службе городской прокуратуры. Сообщения о покалеченном животном распространились 11 сентября 2025 года после того, как ее обнаружили в микрорайоне Брехово.

По требованию прокуратуры дознавателем территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление правонарушителей.

В Telegram-канале «Типичные Химки» сообщили, что сейчас собака находится в приюте в Зеленограде. Как только питомец восстановится, ему найдут заботливых хозяев.

Ранее питомцы блогера Эльдара Джарахова и певицы MONA (настоящее имя — Дарья Кустовская) стали жертвами жестокого обращения в зоогостинице города Чехова. По словам исполнительницы, животные содержались в антисанитарных условиях и подвергались издевательствам.

Чеховский суд Подмосковья отказался рассматривать вопрос о домашнем аресте владелиц зоогостиницы Dog Town, где жестоко обращались с животными. Причины решения в суде не пояснили. Обвинение еще не предъявлено, женщины остаются подозреваемыми.