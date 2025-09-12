Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 15:39

Живодеры сняли скальп с собаки и отрезали ей уши

Прокуратура: в Химках возбуждено уголовное дело после скальпирования собаки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковных Химках неизвестные напали на собаку — сняли с нее скальп и отрезали уши, заявили в пресс-службе городской прокуратуры. Сообщения о покалеченном животном распространились 11 сентября 2025 года после того, как ее обнаружили в микрорайоне Брехово.

По требованию прокуратуры дознавателем территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление правонарушителей.

В Telegram-канале «Типичные Химки» сообщили, что сейчас собака находится в приюте в Зеленограде. Как только питомец восстановится, ему найдут заботливых хозяев.

Ранее питомцы блогера Эльдара Джарахова и певицы MONA (настоящее имя — Дарья Кустовская) стали жертвами жестокого обращения в зоогостинице города Чехова. По словам исполнительницы, животные содержались в антисанитарных условиях и подвергались издевательствам.

Чеховский суд Подмосковья отказался рассматривать вопрос о домашнем аресте владелиц зоогостиницы Dog Town, где жестоко обращались с животными. Причины решения в суде не пояснили. Обвинение еще не предъявлено, женщины остаются подозреваемыми.

собаки
Химки
уголовные дела
живодеры
Невролог назвала продукты, которые могут спровоцировать мигрень
«Действовал по Корану»: беженец из Палестины изнасиловал школьницу
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка задержан в Юте
ЦБ снизил ключевую ставку до 17%: что будет с рублем, вкладами и ипотекой
Трамп не знает, действовал ли убийца Кирка в одиночку
Синоптики назвали дату, когда в Москву придут проливные дожди
Депутат раскрыл, почему некоторые беженцы не смогут прижиться в России
Лукашенко признался в любви к картошке на фоне диеты
Офтальмолог рассказал, сколько можно сидеть за экраном монитора
В Госдуме сделали неожиданный прогноз по ключевой ставке на конец года
Трамп сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Кирка
В МИД России объяснили удары ВСУ по жилым домам
Психолог раскрыла секрет успешной учебы, о котором молчат учителя
Похожего на Овечкина мужчину сняли с Aurus Arsenal в Москве
В МИД России раскрыли, как Польша нарушает права человека
«Это дико»: в РПЦ осудили слова Пугачевой о браке с Киркоровым по расчету
Стало известно, сколько россиян планируют посмотреть конкурс «Интервидение»
Милонов потребовал «отменять» звезд в России при одном нарушении
В МИД заявили о готовности России обсудить «Маршрут Трампа»
