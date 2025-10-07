Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 11:27

Живодеры с особой жестокостью искалечили осла

В Узбекистане волонтеры спасли избитого осла, над которым надругались живодеры

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Узбекистане живодеры надругались над ослом, животному отрезали уши, жестоко избили и подвергли сексуальному насилию, сообщает АН Podrobno.uz. Покалеченное животное подобрали в городе Чирчик зоозащитники.

Внимание к случаю очередного жестокого обращения с животными привлек профильный Telegram-канал Ekolog.uz. Канал сообщает, что осла удалось спасти. Его поместили в приют «Доброе сердце», где находится 200 спасенных с улиц собак и несколько ослов. Сейчас животное проходит курс лечения. По словам ветеринаров, изуверы отрезали ослу уши у самого основания. Команда экоактивистов и журналисты призывают правоохранителей найти живодеров и наказать по всей строгости закона.

Ранее суд приговорил жителя Батайска к одному году заключения условно за жестокое убийство осла. Инцидент потряс город в июле, когда местный житель украл животное, расчленил и бросил останки не так далеко от жилых домов. Подсудимый признался, что в день совершения преступления он был в состоянии алкогольного опьянения и ему стало любопытно, какое на вкус мясо у осла.

