15 сентября 2025 в 20:55

На Крымском мосту таинственно пропала собака

Собака Буся исчезла в очереди на Крымском мосту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Семья из четырех человек ищет таинственно пропавшую в очереди на Крымском мосту собаку Бусю, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». Последний раз очевидцы видели, как животное сидело одно и ждало хозяев.

Семья выехала из Алушты в 9:00, к шести вечера пес был с хозяевами — он сидел с детьми на заправке. Взрослые не заметили, как пропала собака. Спохватились, что питомца нет, уже в Краснодаре, сообщают авторы канала.

Отец семейства вернулся к мосту и узнал, что собаку видели случайные прохожие. Хозяева надеются, что Бусю подобрали, но это маловероятно: животное не идет на контакт с чужими людьми, добавили на канале.

Ранее в Воронежской области пропала собака по кличке Шура, она исчезла на железнодорожной станции Поворино. Инцидент произошел во время официальной перевозки животного поездом Новороссийск — Екатеринбург.

Также в январе 2024 года у РЖД произошел инцидент с котом Твиксом. Проводница поезда высадила его на станции в Кирове в 30-градусный мороз, сочтя бездомным, пока хозяин животного спал. Позже волонтеры нашли питомца мертвым.

Крымский мост
животные
пропажи
поиски
