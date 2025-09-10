Празднование Дня города в Москве
В Воронежской области пять дней ищут собаку, сбежавшую из поезда

В Воронежской области ищут собаку по кличке Шура, которая пропала пять дней назад на железнодорожной станции Поворино, сообщает издание «Осторожно, новости». Инцидент произошел во время официальной перевозки животного поездом Новороссийск-Екатеринбург.

Согласно заявлению представителей РЖД, сотрудник компании открыл дверь купе, чтобы накормить собаку, однако Шура выбежала на станцию. Владелица животного из Тимашевска утверждает, что проводник нарушил технику безопасности и изначально скрыл факт пропажи, что задержало начало поисков. Хозяйка Шуры также намерена подать заявление на сотрудника РЖД.

В январе 2024 года у РЖД произошел инцидент с котом Твиксом. Проводница поезда высадила его на станции в Кирове в 30-градусный мороз, сочтя бездомным, пока хозяин животного спал. При этом кот находился в поезде легально и ехал в вагоне, где разрешен провоз животных. Владелец животного заметил его исчезновение лишь спустя семь часов. К поиску кота были подключены свыше 300 волонтеров. Несколько дней спустя его нашли мертвым.

