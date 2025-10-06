Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 18:51

Украинца насильно мобилизовали вместе с собакой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Киеве сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) насильно мобилизовали мужчину вместе с его собакой, сообщает издание «Страна.ua». На видео, распространившемся в соцсетях, видно, как двое гражданских и полицейский пытаются затолкать в микроавтобус мужчину с собакой. Животное громко лаяло и пыталось защитить хозяина, но обоих силой погрузили в транспорт.

Ранее украинцы рассказали в социальных сетях, что сотрудники ТЦК похитили кота. Очевидцы утверждают, что мужчины в военной форме забрали животное с улицы и уехали с ним на машине. Позже стало известно, что «мобилизованный» питомец был возвращен хозяевам после широкой огласки. В Сети появилось фото с пушистым у владелицы на руках.

Боец Нацгвардии Украины заявил, что украинцам достаточно дать сотрудникам ТЦК €500 (48 тыс. рублей), чтобы откупиться от принудительной мобилизации. По словам источника, дешевле всего обходится взятка в случае задержания на улице. Гораздо больше придется заплатить, если мобилизованного уже посадили во ведомственный микроавтобус.

ТЦК
украинцы
собаки
мобилизации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двух российских школьниц били ногами в живот и возили лицами по асфальту
«Молчать нельзя»: военэксперт раскрыл способ остановить химатаки ВСУ
ВС РФ разнесли аэродромы с F-16, дроны в Феодосии: что будет дальше
Российские бойцы уничтожили позицию ВСУ с американским гранатометом
Путин ужесточил меры по борьбе с коррупцией
Кехмана удалили с сайта МХАТ им. Горького
Россиянам раскрыли доступный способ борьбы с плесенью
Новый род войск появится в ВСУ
В центре Москвы горит здание XIX века
Рэпер Macan явился в военкомат по повестке
Диетолог назвала три неочевидных продукта для защиты от простуды
Военэксперт объяснил, как белый фосфор поражает организм человека
«Формы диктуют содержание»: историк о театре Прилепина
Смартфон убил подростка, мальчика изнасиловали в больнице: главные ЧП дня
В двух районах Харьковской области прозвучали взрывы
В Армении появился департамент европейской интеграции
Новый министр обороны Франции отказался от своей должности
Москвичам рассказали, какой будет погода в ближайшие 10 дней
В Госдуме оценили идею о компенсациях за спасение нелегальных туристов
Гадюка укусила пьяного мужчину и умерла
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.