Украинца насильно мобилизовали вместе с собакой

В Киеве сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) насильно мобилизовали мужчину вместе с его собакой, сообщает издание «Страна.ua». На видео, распространившемся в соцсетях, видно, как двое гражданских и полицейский пытаются затолкать в микроавтобус мужчину с собакой. Животное громко лаяло и пыталось защитить хозяина, но обоих силой погрузили в транспорт.

Ранее украинцы рассказали в социальных сетях, что сотрудники ТЦК похитили кота. Очевидцы утверждают, что мужчины в военной форме забрали животное с улицы и уехали с ним на машине. Позже стало известно, что «мобилизованный» питомец был возвращен хозяевам после широкой огласки. В Сети появилось фото с пушистым у владелицы на руках.

Боец Нацгвардии Украины заявил, что украинцам достаточно дать сотрудникам ТЦК €500 (48 тыс. рублей), чтобы откупиться от принудительной мобилизации. По словам источника, дешевле всего обходится взятка в случае задержания на улице. Гораздо больше придется заплатить, если мобилизованного уже посадили во ведомственный микроавтобус.