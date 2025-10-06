Россиянам раскрыли доступный способ борьбы с плесенью Эксперт Васильев: в борьбе с плесенью помогут мыльный раствор и уксус

Устранить плесень в квартире можно с помощью мыльного раствора и уксуса, рассказал эксперт по строительным материалам, основатель и гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев. Эксперт отметил, что плесень представляет угрозу для человеческого здоровья, передает aif.ru. Если она не успела широко распространиться, то ее удаление не составит большого труда.

Очаги площадью до одного квадратного метра можно убрать с помощью мыльного раствора, а затем обработать специальным антисептиком или уксусом, — прокомментировал Васильев.

Специальная антисептическая грунтовка, по словам эксперта, обойдется примерно в 300 рублей за одну канистру. Он также подчеркнул, что при сильном поражении плесенью пористых материалов, таких как гипсокартон, поверхностная обработка окажется неэффективной. В таких случаях необходимо полностью заменить поврежденный участок.

Ранее сообщалось, что избавиться от регулярной уборки пыли поможет использование антистатика. Обрабатывая антистатиком мебель, можно создать на ее поверхности защитное покрытие, которое будет отталкивать пыль.