03 октября 2025 в 22:39

На Украине рассказали о массовом бегстве из Днепропетровской области

На Украине заявили, что жители Днепропетровской области массово бегут из региона

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Из Днепропетровской области массово бегут мирные жители из-за приближения линии фронта, передает украинское издание «Страна.ua». В материале говорится, что об этом рассказала жительница региона Юлия.

Все уже выезжают. В моем окружении 80% имели какое-то свое дело. Это магазины, продажи, кафе, кто-то выращивал овощи на продажу. И сейчас все выезжают, — отметила женщина.

Также Юлия уточнила, что местные расценивают происходящее как «сознательный слив земель» и крайне скептично оценивают положение ВСУ на фронте. Юлия добавила, что украинские военные скрывают от простых граждан реальное положение дел.

Ранее стало известно, что молодые мужчины массово покидают Украину после получения соответствующих разрешений от властей, TikTok переполнен видео украинских парней в возрасте 18–22 лет, которые выезжают из страны. Молодые люди рассказывают, что некоторые приехали на пункты пропуска еще ночью, чтобы избежать задержек и быстрее покинуть Украину. Те, кто запоздал с выездом, сообщают об образовавшихся у границы многочасовых очередях.

До этого на Украине ввели единый электронный реестр, автоматически включивший в систему мужчин от 25 до 60 лет, не состоявших на воинском учете. Теперь с момента внесения повестка считается полученной автоматически. Таким образом, около 1,5 млн мужчин лишились возможности уклониться от армии.

Днепропетровская область
Украина
жители
украинцы
