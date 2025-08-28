День знаний — 2025
На украинских границах выстроились очереди из желающих покинуть страну

Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет массово покидают Украину

Фото: Zuma/TASS

Молодые мужчины массово покидают Украину после получения соответствующих разрешений от властей, сообщает «Страна.ua». Отмечается, что TikTok переполнен видео украинских парней в возрасте 18–22 лет, которые выезжают из страны. Молодые люди рассказывают, что некоторые приехали на пункты пропуска еще ночью, чтобы избежать задержек и быстрее покинуть Украину. Те, кто запоздал с выездом, сообщают об образовавшихся у границы многочасовых очередях.

Так, днем в четверг, 28 августа, у нескольких пунктов пропуска на границе собрались значительные очереди из легковых автомобилей и автобусов с выезжающими молодыми мужчинами. По свидетельству одного из очевидцев, время ожидания может достигать 20 часов.

Ранее представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко подтвердил, что мужчины в возрасте от 18 до 22 лет начали массово покидать Украину сразу после вступления в силу разрешения на пересечение границы. По его словам, некоторым мужчинам уже удалось оформить необходимые документы в пунктах пропуска и выехать за границу. Демченко уточнил, что данное разрешение не распространяется на мужчин от 18 до 22 лет, занимающих определенные должности в органах государственной власти. Они могут пересекать границу исключительно в рамках служебных командировок.

До этого командир батальона Вооруженных сил Украины Юрий Береза заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста до 18 лет и начала призыва женщин. По его мнению, это является вопросом выживания государства. Береза также подчеркнул, что граждане, уехавшие за границу, больше не должны иметь права на гражданство Украины.

