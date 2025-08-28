День знаний — 2025
28 августа 2025 в 09:53

На Украине начался массовый отток мужчин от 18 до 22 лет

Госпогранслужба Украины: из страны выезжают мужчины от 18 до 22 лет

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет стали массово покидать Украину сразу после того, как вступило в силу разрешение на пересечение границы, заявил в эфире телеканала «Рада» представитель Госпогранслужбы страны Андрей Демченко. По его словам, некоторые мужчины даже успели оформиться в пунктах пропуска и выехать за границу.

С сегодняшнего дня эта норма заработала, и уже у пограничников имеются первые желающие пересечь границу. Кто-то даже уже успел оформиться в пунктах пропуска и выехать за пределы Украины. Напомню, что это касается граждан Украины — мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно, — признал Демченко.

Он уточнил, что разрешение не затрагивает мужчин от 18 до 22 лет, занимающих определенные должности в органах власти. Они могут пересечь границу только в рамках служебной командировки.

Ранее командир батальона Вооруженных сил Украины Юрий Береза призвал снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а также начать призывать женщин. По его мнению, это является вопросом выживания страны.

