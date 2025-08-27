День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 11:01

На Украине потребовали мобилизовывать мужчин и женщин с 18 лет

Командир ВСУ Береза: необходимо начать призывать женщин и мужчин с 18 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Украине нужно снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а также начать призывать женщин, заявил командир батальона ВСУ Юрий Береза в эфире телеканала «Киев 24». По его словам, это является вопросом выживания страны. Кроме того, он подчеркнул, что уехавшие за границу больше не имеют права на то, чтобы быть гражданами государства.

Мобилизация с 18 лет и девушек, и парней — это вопрос выживания нашего государства, абсолютная мобилизация всех, — сказал он.

Ранее правительство Украины сняло запрет на выезд за границу для мужчин 18–22 лет. До этого они не могли покидать страну из-за военного положения и мобилизации, введенных в феврале 2022 года.

Стало известно, что украинцам также может грозить до трех лет лишения свободы за побег в Россию. Документ предусматривает уголовную ответственность для граждан, которые пересекут российскую границу.

До этого в Ровненской области на западе Украины мужчина умер через несколько дней после принудительной мобилизации. Пострадавшего забрали 21 августа и продержали в помещении территориального центра комплектования три дня. Позже родственники погибшего случайно узнали, что мужчина находится в морге.

ВСУ
мобилизации
украинцы
командиры
