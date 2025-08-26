Украинцам будет грозить до трех лет тюрьмы за бегство в Россию

Украинцам может грозить до трех лет лишения свободы за побег в Россию, сообщил в эфире YouTube-канала «Вечер.Live» депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Руслан Горбенко. По словам парламентария, документ предусматривает уголовную ответственность для граждан, которые пересекут российскую границу.

Бегство будет предусматривать открытие уголовного дела и, если я не ошибаюсь, до трех лет заключения, — пояснил Горбенко.

Он также уточнил, что в случае бегства через западные границы на первом этапе будет назначаться административный штраф. При повторной попытке уклонения от военной службы уже будет открываться уголовное дело.

Ранее в Ровненской области на западе Украины мужчина умер через несколько дней после принудительной мобилизации. Пострадавшего забрали 21 августа и продержали в помещении территориального центра комплектования три дня. Никто не предупредил родных мобилизованного о его смерти. В полиции утверждают, что мобилизованному стало плохо, после чего ему вызвали скорую помощь.