Названа дата запуска «Буревестников» на маршруте Москва — Нижний Новгород

Двухэтажные поезда «Буревестник» начнут ходить по маршруту Нижний Новгород — Москва с 3 декабря 2025 года, сообщил Telegram-канал РЖД. На нем будут курсировать три пары поездов, от города до города они будут ехать четыре часа.

Из Нижнего Новгорода поезда будут выезжать в 07:20, 15:29 и 18:57, обратно — в 10:05, 13:45 и 20:15. В зависимости от расписания у «Буревестников» предусмотрены остановки в Дзержинске, Коврове и Владимире. На сайте РЖД уже открыта продажа билетов на обновленные составы.

Дизайн обновленного «Буревестника» сохранил узнаваемую фирменную ливрею, интерьер и ряд уникальных деталей. В составе будет от 10 современных двухэтажных вагонов, включая вагон-бистро. За один рейс поезд будет перевозить по 730 пассажиров. К запуску «Буревестников» из Нижнего Новгорода в РЖД готовились несколько лет, для этого пришлось реконструировать платформу вокзала для приема двухэтажных поездов.

Ранее стали известны подробности проекта будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая свяжет Москву и Санкт-Петербург. Для нее построят 239 мостов и эстакады общей протяженностью в 180 км. Реализация проекта будет идти поэтапно, работы пока идут в Подмосковье.