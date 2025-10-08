«Тяжесть последствий»: в МИД раскрыли, как Tomahawk у Киева повлияет на СВО Рябков: передача Киеву Tomahawk не повлияет на СВО

Передача Киеву Tomahawk приведет к качественному изменению обстановки, однако не повлияет на СВО, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, которые приводит ТАСС, использование этих крылатых ракет возможно лишь с участием американского персонала. Также дипломат подчеркнул, что Россия призывает США трезво и здраво подойти к вопросу соответствующих поставок Киеву.

Я надеюсь, глубину и тяжесть последствий принимаемого в этой ситуации того или иного решения хорошо осознают те, кто подталкивает Вашингтон к такому решению. Мы, разумеется, призываем американское руководство и американских военных трезво, здраво, ответственно подойти ко всей этой ситуации, — отметил он.

До этого источники, близкие к ситуации, сообщили, что если поставки Украине ракет Tomahawk не «вынудят» российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров, американский лидер Дональд Трамп может увеличить их. По их словам, в США пока рассматривают поставки лишь в очень ограниченном количестве в рамках давления на главу российского государства.