08 октября 2025 в 11:40

Как убрать царапины с экрана телефона: проверенные методы

Даже мелкие царапины на экране телефона могут доставлять неудобства. К счастью, от многих из них можно избавиться самостоятельно с помощью подручных или профессиональных средств. Эффективность метода напрямую зависит от глубины повреждения: неглубокие царапины и потертости хорошо поддаются полировке, в то время как сквозные трещины устранить подобными способами невозможно и требуется замена стекла. Одним из самых популярных методов для мелких царапин является применение зубной пасты, но только не абразивной, а классической белой. Ее наносят на мягкую ткань и круговыми движениями аккуратно втирают в поврежденный участок, после чего остатки удаляют влажной салфеткой.

Действенные методы избавления от царапин

Часто используют пищевую соду, смешанную с водой до состояния пасты. Еще один щадящий способ — обработка экрана каплей растительного масла, которое временно заполняет микротрещины, возвращая поверхности гладкость и блеск.

Для более серьезных повреждений или долговременного результата лучше обратиться к профессиональным составам. Специальные полировочные пасты, используемые в сервисных центрах, заполняют неровности и превращаются в твердый полимер, эффективно маскируя царапины. Проверенным временем средством является паста ГОИ, которая хорошо справляется со стеклом и пластиком. Также можно использовать качественный автомобильный полироль. Работая с любыми полиролями, важно защитить динамики и разъемы телефона от попадания средства.

Как убрать царапины с экрана телефона: домашние и профессиональные методы Как убрать царапины с экрана телефона: домашние и профессиональные методы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Меры предосторожности

Главное правило при самостоятельном ремонте — осторожность. Перед началом работ телефон следует выключить и тщательно очистить экран. Все отверстия и торцы устройства лучше заклеить малярной лентой. Любое средство наносится не на экран, а на салфетку из микрофибры, и аккуратно втирается без сильного нажима. Следует избегать составов с крупными абразивными частицами, а также растворителей и кислот, которые могут безвозвратно повредить покрытие.

Убрать царапины с экрана телефона в домашних условиях — вполне достижимая задача. Варьируя методы от простых домашних до профессиональных, можно значительно улучшить внешний вид устройства. Однако самый надежный способ борьбы с царапинами — это их профилактика: использование защитной пленки или стекла, которые надежно защитят дисплей вашего смартфона от повседневных повреждений.

