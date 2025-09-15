7 лучших рецептов маринованных зеленых помидоров: от сладких до жгучих

Зеленые помидоры — недооцененный ингредиент, который осенью нередко остается на грядках. Чтобы не дать урожаю пропасть, их маринуют с чесноком, пряными травами, медом и даже с острым перцем. Такие заготовки становятся украшением стола и отличной закуской к мясным и овощным блюдам. Мы собрали семь идей — от нежных до дерзко острых.

Классика с чесноком и укропом

Возьмите килограмм крепких зеленых плодов, тщательно промойте и разрежьте на половинки. В кастрюле вскипятите пол-литра воды с ложкой соли, двумя ложками сахара и парой лавровых листов, бросьте горошины черного и душистого перца. Влейте половину стакана 9-процентного уксуса и залейте горячим маринадом помидоры, уложенные в банки вместе с веточками укропа и ломтиками чеснока.

Вариант с медом и горчицей

Для пикантного варианта возьмите около килограмма мелких зеленых помидоров, сделайте в каждом прокол, чтобы маринад впитался. Вскипятите 600 мл воды с ложкой соли, добавьте три ложки меда и чайную ложку зерновой горчицы. В самом конце влейте уксус и горячей смесью залейте плоды, после чего прогрейте банки десять минут и закатайте.

Сладкие томаты с морковью

Килограмм зеленых помидоров нарежьте дольками, натрите среднюю морковь и порежьте луковицу. Обжарьте овощи пару минут (достаточно ложки подсолнечного масла), затем залейте их литром воды, в которой уже растворены четыре ложки сахара и полторы соли. Добавьте немного уксуса и положите помидоры, дайте им слегка потушиться, после чего разложите все по банкам.

Сладкие томаты с морковью Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жгучие помидоры с перцем чили

Для тех, кто любит остринку! Нарежьте килограмм зеленых помидоров крупными кусками и смешайте их с нарезанным кольцами красным чили и тремя зубчиками чеснока. В кастрюле закипятите пол-литра воды, всыпьте столовую ложку соли, немного сахара и лавровый лист. Влейте половину стакана уксуса, залейте помидоры и перец кипящим маринадом и стерилизуйте десять минут.

Сельдерей и базилик с зелеными томатами

Чтобы получить ароматную закуску, нарежьте килограмм зеленых томатов на четвертинки, добавьте несколько нарезанных черешков сельдерея и пару листиков базилика. Вскипятите воду с солью и сахаром, положите несколько горошин душистого перца, влейте уксус. Залейте горячим маринадом овощи, слегка придавите ложкой и оставьте под крышкой до остывания.

Пряные с корицей и гвоздикой

Разрежьте килограмм упругих зеленых помидоров пополам. В кастрюле нагрейте 500 мл воды с ложкой соли, двумя ложками сахара, добавьте палочку корицы и пару бутонов гвоздики. После закипания влейте половину стакана уксуса и залейте томаты маринадом. Такой вариант хорошо подойдет к запеченному мясу или птице.

Пряные с корицей и гвоздикой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Томаты с хреном и острой зеленью

Килограмм зеленых плодов вымойте, сделайте по надрезу, положите внутрь тонкие дольки чеснока и немного тертого хрена. На дно банок добавьте веточки петрушки и укропа. Вскипятите воду с солью и щепоткой сахара, влейте уксус и залейте горячей жидкостью помидоры. Стерилизуйте около десяти минут, затем закройте крышками.

Совет: для маринования выбирайте плоды одинаковой зрелости, без трещин и темных пятен. Банки и крышки обязательно простерилизуйте, а готовые заготовки храните в прохладном месте — так зеленые помидоры будут радовать вас до самой весны.

