14 сентября 2025 в 07:45

Секрет простого продукта: один помидор в день меняет здоровье

На полках магазинов помидоры встречаются круглый год, но многие проходят мимо, выбирая более экзотические продукты. Между тем всего один томат в день способен принести ощутимую пользу организму.

Главное богатство помидоров — ликопин. Этот мощный антиоксидант защищает клетки от окислительного стресса и особенно полезен для сердца и сосудов. Важно, что ликопин сохраняется даже после приготовления: тушёные и запечённые томаты не менее ценны, чем свежие.

Не менее значим витамин C, укрепляющий иммунитет и ускоряющий восстановление после болезней. А калий, содержащийся в томатах, помогает регулировать давление и поддерживать работу сердца, что особенно важно для людей старшего возраста.

Томаты подходят для диеты: они малокалорийны, насыщают и не перегружают пищеварение. Пищевые волокна улучшают работу кишечника и снижают риск запоров, что актуально при сидячем образе жизни.

Для кожи помидоры тоже полезны: витамин A способствует регенерации клеток и поддерживает эластичность. Исследования показывают, что регулярное употребление томатов может снизить вероятность развития диабета и атеросклероза.

Чтобы получить максимум пользы, выбирайте зрелые плоды — в них выше концентрация полезных веществ. А в сочетании с растительными маслами, например оливковым, ликопин усваивается особенно хорошо.

Простая привычка — один помидор в день — доступна каждому и работает на здоровье без лишних усилий.

