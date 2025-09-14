Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 10:06

«Самые продвинутые»: боец раскрыл уязвимость польских танков ВСУ

РИА Новости: польские танки РТ-91 неспособны выдержать даже одного выстрела

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Переданные Польшей Украине танки РТ-91 в рамках военной помощи неспособны выдерживать удары из современных российских бронемашин, рассказал командир танка с позывным Депутат РИА Новости. По его словам, первый же удар уничтожает их вместе с экипажами.

Встречали также много польских РТ-91, которые были подобием наших Т-72, которые были переданы ВСУ и распиарены как самые продвинутые танки. Но на самом деле они горят так, что их танки не выдержат и одного [выстрела]. Сразу начинают гореть, и экипаж начинает покидать свою боевую машину, — поделился Депутат.

Боец вспоминает, что однажды польский танк был полностью уничтожен одним кумулятивным снарядом. По его словам, от удара бронемашина разлетелась «в щепки».

Ранее член экипажа танка Т-90МС заявил, что российские танки выделяются проходимостью и надежностью. Он подчеркнул, что зарубежные модели имеют проблемы из-за избыточной массы и высоких силуэтов, что снижает их проходимость. Танкист удивлен, что зарубежные производители предпочитают колесную технику, хотя гусеничная база надежнее и проходимее, но сложнее в обслуживании.

танки
Польша
Украина
ВС РФ
бойцы
