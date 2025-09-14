Натуральное лакомство: готовим яблочное пюре без сахара на зиму

Хотите, чтобы ваше домашнее яблочное пюре без сахара на зиму идеально сохранилось? Весь секрет — в тщательной подготовке тары! Правильная стерилизация банок и крышек гарантирует, что ваши заготовки простоят всю зиму и останутся вкусными и безопасными.

Начните с мытья банок содой. Самый удобный способ стерилизации — в духовке. Поставьте чистые банки в холодный духовой шкаф, постепенно нагрейте до 120 °C и прокалите 15–20 минут.

Пока банки стерилизуются, подготовьте яблоки: очистите их, нарежьте ломтиками и отварите с небольшим количеством воды до мягкости. Пюрируйте массу блендером прямо в кастрюле.

Горячее яблочное пюре без сахара на зиму сразу разливайте по стерильным банкам, закатайте крышками и укутайте одеялом до полного остывания.

Такой надежный способ консервации сохранит все витамины и натуральный вкус летних яблок для вашей семьи!

