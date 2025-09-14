Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 10:02

Россиянам объяснили, как получать пенсию в 100 тысяч рублей

Депутат Мособлдумы Никитин: для пенсии в 100 тысяч рублей нужно 53 года стажа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне могут рассчитывать на пенсию в размере 100 тысяч рублей при зарплате в 230 тысяч рублей и 53 годах стажа, рассказал депутат Мособлдумы Анатолий Никитин. В беседе с РИА Новости он пояснил, что для такой пенсии нужно накопить 630 баллов индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).

Нужен стаж в 43 года до выхода на пенсию и 10 лет после — добавляется специальный премиальный коэффициент, и баллы ИПК умножаются на 2,32, — сказал Никитин.

Депутат напомнил, что контрактники, летчики-испытатели, космонавты получают довольствие свыше 120 тысяч рублей. У некоторых Героев РФ пенсия составляет 100 тысяч рублей и выше с учетом всех льгот. Никитин напомнил о том, что россияне могут воспользоваться услугами негосударственных фондов.

Тем временем стало известно, что единая предлагаемая зарплата в России в августе достигла 80 тысяч рублей, что на 9% выше показателя января. Наибольший рост зарплатных предложений с начала года зафиксирован в строительстве, сфере добычи сырья и производственном секторе.

пенсии
финансы
деньги
зарплаты
