14 сентября 2025 в 02:37

Выплаты на рождение детей освободят от налоговой нагрузки

Финансист Косов: налог на выплату при рождении ребенка отменят

Фото: Sergey Voronin/Russian Look/Global Look Press

С 2026 года значительные выплаты работодателей сотрудникам при рождении детей станут налогово свободными, сообщил агентству ПРАЙМ заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Косов. По его оценке, инициатива будет иметь позитивный эффект для семей и бизнеса.

Важным условием успеха эксперт назвал обеспечение прозрачной правоприменительной практики. С 1 января 2026 года выплата компании при рождении или усыновлении ребенка размером до 1 млн рублей будет освобождена от НДФЛ и страховых взносов. Эти затраты также не будут облагаться налогом и для самого бизнеса. В итоге семьи получат больше денег, а компании — новый инструмент поддержки кадров.

При сумме 1 миллион рублей экономия по НДФЛ составит до 130–150 тыс. рублей в зависимости от ставки, что сопоставимо с несколькими среднемесячными зарплатами в ряде регионов нашей страны, — подсчитал Косов.

Таким образом, работодатели смогут дешевле привлекать и удерживать ценных специалистов. Финансист заключил, что ключевой задачей является недопущение расслоения по доступу к этим выплатам и обеспечение прозрачности реализации нововведения.

Ранее инвестор, финансовый эксперт Ксения Аверс рассказала, что при закрытии вклада банк может потребовать от клиента документы о происхождении денег. Если доказательства предоставлены не будут, вернуть деньги будет проблематично. По этой причине эксперт не советует хранить сбережения на банковском депозите.

деньги
выплаты
новорожденные
налоги
