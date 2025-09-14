Выплаты на рождение детей освободят от налоговой нагрузки Финансист Косов: налог на выплату при рождении ребенка отменят

С 2026 года значительные выплаты работодателей сотрудникам при рождении детей станут налогово свободными, сообщил агентству ПРАЙМ заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Косов. По его оценке, инициатива будет иметь позитивный эффект для семей и бизнеса.

Важным условием успеха эксперт назвал обеспечение прозрачной правоприменительной практики. С 1 января 2026 года выплата компании при рождении или усыновлении ребенка размером до 1 млн рублей будет освобождена от НДФЛ и страховых взносов. Эти затраты также не будут облагаться налогом и для самого бизнеса. В итоге семьи получат больше денег, а компании — новый инструмент поддержки кадров.

При сумме 1 миллион рублей экономия по НДФЛ составит до 130–150 тыс. рублей в зависимости от ставки, что сопоставимо с несколькими среднемесячными зарплатами в ряде регионов нашей страны, — подсчитал Косов.

Таким образом, работодатели смогут дешевле привлекать и удерживать ценных специалистов. Финансист заключил, что ключевой задачей является недопущение расслоения по доступу к этим выплатам и обеспечение прозрачности реализации нововведения.

